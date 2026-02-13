販毒集團IG TG賣廣告設客服，警拘10男女檢1600萬元大麻。

警方觀察到販毒集團利用網上平台販賣毒品，特別是大麻有上升趨勢。毒品調查科由去年12月開始展開執法行動，成功瓦解一個販毒集團，共拘捕10人，並檢獲約78公斤大麻花及相關毒品，市值超過港幣1,600萬元。 人員早前進行網上巡邏時，發現一個活躍於Telegram的聊天群組，經常刊登售大麻曲奇及大麻糖等產品的廣告。經過臥底行動、情報分析及深入調查後，成功鎖定行動基地及毒品儲存倉，同時亦掌握多名集團骨幹成員身份，包括集團主腦、客服等，並於前日(11日)展開一連串執法行動，成功於旺角道一商業大廈搗破集團的行動基地，拘捕4名年齡22至40歲本地男女，他們當時正在管理一個社交媒體。其中一名被捕男子為販毒集團主腦，負責控制不同社交媒體 ，包括一個設計精美的網站，為不同大麻產品提供簡介；兩個Instagram 帳戶以發佈不同帖文，試圖吹噓吸食大麻文化。

搗破兩個毒品儲存倉 同日下午，人員於火炭搗破一個屬於該集團的毒品儲存倉，並拘捕一名42歲本地男子，檢獲4.5公斤大麻花，401支大麻油以及一批含有大麻成分的食品。人員同時亦在旺角，火炭及大埔拘捕3名集團骨幹成員，其中一名男子涉嫌協調派送毒品，另外兩名男子則涉嫌派送毒品。人員在該兩名派送毒品的被捕人車上，亦搜獲共約500克大麻花及一批含有大麻成分的食品。 根據情報分析及深入調查，警方亦鎖定一個為該販毒集團提供毒品，位於錦田馬鞍崗一個毒品儲存倉。同日下午，人員亦成功搗破該毒品儲存倉，拘捕一名29歲本地男子及一名42歲外籍女子，並檢獲約73公斤大麻花。

案件明日提堂 今次行動中，警方成功「全鏈條」擊潰有關販毒集團，並接管該販毒集團用作販賣毒品的頻道。9名被捕人士將會被暫控「串謀販運危險藥物」及「販運危險藥物」等罪名，案件將於明日(14日)在九龍城及沙田裁判法院提堂。另外一名被捕人則被准保釋後查。 警方表示，該批不法分子在鬧市商業大廈內偽裝成正當公司，實際上卻暗地經營分工仔細、嚴密的販毒網絡。集團成員不惜重本經營其網上販毒版圖，除租用商業大廈作為行動基地之外，亦租用工廈單位作毒品儲存倉，更招攬人手負責廣告設計、客戶聯絡、訂單協調及派貨，務求將販毒模式專業化，用吸引眼球的包裝及看似有效率的客戶服務去吸客，可謂目無法紀。