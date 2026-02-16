【繞場一週】馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年

明天踏入正月初一，Jessie先同大家拜個早年，祝各位馬到功成、龍馬精神！Jessie明晚已約好家人去尖沙嘴參加「新春國際匯演之夜」，當中最期待莫過於由三匹駿馬牽頭的馬會花車，為馬年打響頭炮；緊接年初二由馬會獨家贊助的煙花匯演，以及年初三舉行的馬年賽馬日，連串精彩活動帶動全城迎馬年。 今年馬會首次成為「新春國際匯演之夜」的唯一「巡遊路線贊助機構」，其花車將以「同心同步同進 馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛。

匯演期間，馬會馬術隊成員林立信及馬會見習騎師黃寶妮將現身花車上，聯同馬會吉祥物及醒獅隊伍巡遊表演，為市民送上新春祝福。為讓不同年齡和背景的市民參與盛事，馬會更送出 100 張匯演門票予其慈善項目的受惠人士，一同感受節日喜悅。

馬會獨家贊助初二煙花 初三賽馬日行大運 喜慶馬不停蹄，香港賽馬會呈獻：「馬到功成耀香江」馬年煙花匯演將於年初二上演。歷時 23分鐘、合共八幕的煙花匯演，由馬會獨家贊助，屆時將發放31,888枚煙花，糅合駿馬元素及吉祥符號，在維多利亞港上空綻放。 每年的年初三，Jessie必定會入沙田馬場行大運。適逢馬年，今年的馬年賽馬日將有連串精彩賽事及活動，包括樂壇天后陳慧琳、黃金組合農夫FAMA x 麥玲玲的演出，馬會花車亦會於當日展出。全日共設十一場賽事，包括焦點賽事、獎金達312萬港元的「馬年盃」讓賽（1600米），滿載馬運與市民及旅客歡欣迎新歲。

馬年對馬會而言別具意義。賽馬不僅深深植根於社區，是廣受歡迎的體育活動，更體現香港「我做得到」的精神，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。這一切的成就，都離不開「馬」。 馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，並與眾同樂。Jessie知道，除了這一連三天的新春慶典外，另一重點就是十月起在廣州從化馬場，舉辦世界級的常規賽馬賽事，標誌著馬會支持粵港澳大灣區、乃至國家的馬產業發展，邁進新里程。大家萬勿錯過，一起歡度馬年！

ADVERTISEMENT 立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

(資訊)