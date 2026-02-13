大埔宏福苑五級火｜李家超探望災民　促短期內公布重置方案選擇

行政長官李家超進行歲晚家訪活動，上午先到啟德「啟航1331」青年驛站，探訪兩戶受火災影響而暫住的宏福苑居民，了解他們對長遠住宿安排及其他相關議題的看法。他說，兩戶人都年過70，包括一對夫婦，他們都反映驛站的免費物資和設施均符合日常生活要求，盆菜宴等活動亦有助推動守望相助、互相關懷的氣氛。
3方面問題和挑戰要克服
至於災民長遠住宿安排，李家超表示，已要求「應急住宿安排工作組」，在農曆新年期間要「馬不停蹄」地研究符合期望的方案，以處理受影響居民的需要，務求在短期內提出一個能回應居民需求的方案。工作組目前有3方面問題和挑戰要克服，包括要處理不同家庭的分歧，以及公共保險方面的問題，包括業權及法律上可能引伸的爭拗。他又指，政府很擔心法律上的問題，若處理得不好可能會產生延誤，影響災民需要。
落區油麻地進行家訪
其後，李家超經中九龍繞道前往油麻地進行歲晚家訪活動，他指車程順暢，較以往快約10至15分鐘，而下車後便被一群內地旅客包圍，他先以普通話同旅客交流，希望他們能在香港「多走走、多看看、多買東西」，之後再向市民送上新年祝福，祝願巿民「馬到功成、一馬當先」，小朋友學業進步。
到達油麻地駿發花園後，李家超上樓同兩戶居民交流約20分鐘，又到屋苑廣場和居民交流，並到訪屋苑內的長者社區服務中心與長者互動。他透露，所有司局長將會在過年前落區了解市民生活，在各自的政策範疇內向市民解說，並在歲晚向全港市民送上關懷和祝福。