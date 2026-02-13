大埔宏福苑五級火｜李家超探望災民　促短期內公布重置方案選擇

行政長官李家超進行歲晚家訪活動，上午先到啟德「啟航1331」青年驛站，探訪兩戶受火災影響而暫住的宏福苑居民，了解他們對長遠住宿安排及其他相關議題的看法。他說，兩戶人都年過70，包括一對夫婦，他們都反映驛站的免費物資和設施均符合日常生活要求，盆菜宴等活動亦有助推動守望相助、互相關懷的氣氛。

3 方面問題和挑戰要克服

至於災民長遠住宿安排，李家超表示，已要求「應急住宿安排工作組」，在農曆新年期間要「馬不停蹄」地研究符合期望的方案，以處理受影響居民的需要，務求在短期內提出一個能回應居民需求的方案。工作組目前有3方面問題和挑戰要克服，包括要處理不同家庭的分歧，以及公共保險方面的問題，包括業權及法律上可能引伸的爭拗。他又指，政府很擔心法律上的問題，若處理得不好可能會產生延誤，影響災民需要。