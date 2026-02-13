網上熱話｜網傳啟德男水池小便照掀真假討論　3細節被質疑AI生成

人工智能AI技術近年屢見突破，生成製作的圖片變得更難以分辨真假，社交平台近日流傳一張照片，聲稱有人於啟德拍到一男子對着水池小便，一度引來街坊及網民批評欠缺公德，不過及後有網民從照片3個細節，質疑是AI生成的圖片。《am730》記者將有關圖片上載予ZeroGPT作生成照片檢測分析，指圖片「有69%機會」曾經加工，認為是由AI技術編輯或生成。

有網民先於facebook群組「啟德居民自由講～」分享照片，見到晚上一名男子於啟德車站廣場的水池小便，帖文聲稱當時有目擊人士向他稱「附近有洗手間」，惟對方卻笑稱「拎白卡」及居於簡約公屋，及後有關帖文被刪除。該照片亦被轉發至Threads熱議，有人留言揶揄「咁鍾意周圍屙尿」、「啟德果然係pet friendly（寵物友善）」、「如果你以為唔係點解個水池會有咁多水？」。

店舖二樓字體有異 惟有眼利網民認為並非真實照片，從3個細節質疑是AI生成圖片，「應該AI嚟，水嘅倒影、招牌字、水糟位應該唔係高過地面」，照片右上方可見店舖二樓的招牌字體似乎有異，「望到啲異形字之前就已經覺得似係AI」、「唔FC亂放AI圖」、「係咪P圖黎」。 不過也有網民反駁，「唔一定嘅，畀少少冷知識，其實而家嘅電話影相，成像並唔係全光學，細節係靠運算出嚟嘅，當中而家最新係會加入AI運算，尤其是好似而家呢一幅相咁低光，好多光暗或者細節位都係靠AI推算出嚟嘅，所以就會有咁嘅情況」、「師兄你太睇小iPhone個相機，有次我直接影白板jot note（抄筆記），佢啲AI enhanced（增強），enhance到啲字變晒形，睇唔X到寫咩」。