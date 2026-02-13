22人涉7屋苑及大廈大維修貪污被捕　合約總值逾2億元

廉政公署本星期初(9日及10日)採取執法行動，打擊樓宇大維修工程涉嫌貪污及相關違法行為，涉及全港多區7個屋苑及大廈，拘捕共22名人士，分別為17名男子及5名女子，年齡介乎36至78歲，包括4間工程顧問公司及3間工程承辦商的董事及職員，以及部分屋苑及大廈的業主立案法團主席。

廉署成功阻截批出 1 億元合約

廉署人員在行動中根據法庭手令搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關大維修工程的招標和工程文件，以及銀行和會計紀錄。