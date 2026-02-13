22人涉7屋苑及大廈大維修貪污被捕　合約總值逾2億元

廉政公署本星期初(9日及10日)採取執法行動，打擊樓宇大維修工程涉嫌貪污及相關違法行為，涉及全港多區7個屋苑及大廈，拘捕共22名人士，分別為17名男子及5名女子，年齡介乎36至78歲，包括4間工程顧問公司及3間工程承辦商的董事及職員，以及部分屋苑及大廈的業主立案法團主席。
廉署成功阻截批出1億元合約
廉署人員在行動中根據法庭手令搜查多個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關大維修工程的招標和工程文件，以及銀行和會計紀錄。
行動涉及3個屋苑、3座單幢住宅大廈及一座工業大廈的大維修工程，分布於全港多個地區，分別為荃灣、深水埗、大角咀、新蒲崗、觀塘、上環及筲箕灣，工程合約金額介乎200萬元至逾一億元，總值逾2億元。其中兩項總值逾1億元的工程仍在籌備階段，廉署執法行動成功阻截批出工程合約。
行賄取得大維修工程合約
廉署早前接獲貪污投訴，指有工程承辦商涉嫌藉貪污手段，行賄工程顧問公司及法團成員以取得屋苑及大廈的大維修工程合約。廉署調查發現，有工程顧問公司及工程承辦商的帳目懷疑造假以掩飾不尋常收入及支出。調查又發現其中一名法團主席涉嫌應入標工程顧問公司要求，洩露機密招標面試題目，協助對方成功獲聘為相關工程的顧問。
相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。