旺角「極上帝王水產放題」3月底結業 傳內部群組稱虧損「史無前例」｜結業潮

餐飲界結業潮踏入2026持續未停，社交平台傳出位於旺角兆萬中心的日式放題店「極上帝王水產放題」將於3月底結業，網傳員工群組截圖指餐廳大老闆稱「上年度錄得嘅虧損史無前例」，有傳媒引店員透露，「稍後會出官方片公布消息」。《am730》記者今致電店方求證，一名男店員被問及傳聞時只回應，「唔知喎，我乜都唔知道」。

店方晚上發布影片證實，將做到至3月底後便光榮結業，暫時與大家說再見，當中有市道差的商業原因，亦涉及有合夥人出現健康問題，故需要暫時休養。