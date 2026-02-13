旺角「極上帝王水產放題」3月底結業 傳內部群組稱虧損「史無前例」｜結業潮

餐飲界結業潮踏入2026持續未停，社交平台傳出位於旺角兆萬中心的日式放題店「極上帝王水產放題」將於3月底結業，網傳員工群組截圖指餐廳大老闆稱「上年度錄得嘅虧損史無前例」，有傳媒引店員透露，「稍後會出官方片公布消息」。《am730》記者今致電店方求證，一名男店員被問及傳聞時只回應，「唔知喎，我乜都唔知道」。
店方晚上發布影片證實，將做到至3月底後便光榮結業，暫時與大家說再見，當中有市道差的商業原因，亦涉及有合夥人出現健康問題，故需要暫時休養。
社交平台facebook群組「香港好食抵食餐廳推介（歡迎報料）」有網民昨日發布一張聲稱是來自「帝王水產管理群組」WhatsApp群組的對話截圖，稱「帝王水產將於3月執笠」，內容提到「大老闆」向員工表示，結業是個沉重而艱難的決定，形容「上年度錄得嘅虧損史無前例」，加上市道低迷、公司財產、租約期滿及個人健康等因素，多重打擊下餐廳將營運至3月31日後光榮結業，對影響員工及令他們失業感抱歉。
極上帝王水產放題位於旺角兆萬中心9樓，主打日式放題、燒肉、刺身及火鍋，近年在社交平台積極宣傳，憑店員「小龍哥」拍攝搞笑宣傳片帶動人氣。該店去年7月曾涉食安事件，衞生防護中心介入調查，8名人士曾於食肆進食共同食物，包括刺身和生蠔後不適。