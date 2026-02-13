康文署打擊炒場已停用逾400個康體通帳戶　惟不便透露識別炒場黨方法

為加強打擊俗稱「炒場」行為，康文署已停用逾400個「SmartPLAY康體通」帳戶，但指不便透露識別「炒場黨」的方法，以免有關人士很快轉用其他「炒場」方式。
「SmartPLAY康體通」加入了禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地的條件，由上月21日起，如用戶違反有關條件，康文署會暫停其帳戶360天。康文署署長陳詠雯指出措施推出後，看到「炒場黨」活動減少了。她指不便公開透露識別「炒場黨」的方式，但舉例同一帳戶在幾秒之間以不同裝置預訂場地是異常行為，「一般人冇可能同時操作咁多裝置」。
4至6月有香港流行文化節
康文署介紹今年的精選節目，主題是「品牌加強，內容創新」。在4至6月會舉行香港流行文化節，開幕節目主題是「Dreamscape」，香港歌手鄧小巧、林奕匡等會演出，至於戶外音樂嘉年華主題是「Imagineland」。
藝術展覽方面，5月1日至7月27日會在香港文化博物館舉辦「邂逅蒙娜羅莎，文藝復興的再現」展覽，會透過數碼科技，為參觀者打造沉浸性體驗，穿越時空認識蒙娜羅莎。
「說好中國故事」是其中一個重點，今年6月會繼續舉辦「香港非遺月」，包括新增非遺創意市集，邀請資深及新晉非遺工作者參與；亦會與香港國際機場合作，在機場向旅客現場示範港式奶茶製作技藝。
今年9月將舉辦張國榮紀念展
今年是張國榮70歲誕辰，香港文化博物館在今年9月9日至明年5月10日會舉辦紀念展，將透過其音樂、影視作品、舞台服飾和獎項，以及精心製作的多媒體項目，展示哥哥傳奇的一生。