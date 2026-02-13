康文署打擊炒場已停用逾400個康體通帳戶　惟不便透露識別炒場黨方法

為加強打擊俗稱「炒場」行為，康文署已停用逾400個「SmartPLAY康體通」帳戶，但指不便透露識別「炒場黨」的方法，以免有關人士很快轉用其他「炒場」方式。

「SmartPLAY康體通」加入了禁止使用電腦程式或其他自動化工具預訂場地的條件，由上月21日起，如用戶違反有關條件，康文署會暫停其帳戶360天。康文署署長陳詠雯指出措施推出後，看到「炒場黨」活動減少了。她指不便公開透露識別「炒場黨」的方式，但舉例同一帳戶在幾秒之間以不同裝置預訂場地是異常行為，「一般人冇可能同時操作咁多裝置」。