報販界稱海關「做盡」私煙仍泛濫　倡反思加煙稅工具利弊

海關去年共錄得29,037宗私煙案件，並就私煙案拘捕28,580人。香港報販協會主席林長富表示，相當於平均每日有78人因私煙案被捕，數字不僅反映走私活動猖獗，更顯示海關執法資源正被私煙問題大幅佔據，又稱即使海關竭力打擊私煙，各區零售點仍可輕易買到售價遠低於煙草稅的非法白牌煙，期望零售前線能協助堵截白牌煙，與執法部門攜手打擊私煙。

九龍近日湧現白牌煙專門店 去年海關錄得29,037宗私煙案件，按年增加約36%，行7中檢獲約6億支私煙，數目與前年相若，至於涉及私煙案被捕的人數，就按年升近四成至28,580人。林長富表示，香港報販協會最近發現九龍開設了多間只售賣白牌煙的專門店，懷疑是白牌煙商自營商店直銷，每包煙僅售約40元，是完稅煙的約三分之一價錢，又稱有關店舖更開始以「陰陽價」或「暗號」掩人耳目，避開執法。

對於再有意見建議政府在下一個財政年度加煙稅，林長富強調自加稅後私煙泛濫、報販香煙生意大跌六成，他並指出數字顯示私煙已佔用海關四分之三執法資源，認為海關已經「做到盡」，是時候反思加稅這項工具的利弊。他直言，在私煙已泛濫的形勢下，政府絕不應再上調煙草稅，否則只會令合法市場進一步萎縮，變相「送客」予私煙商。協會指，業界會主動配合海關即將推出的「完稅標籤制度」，並已表達參與先導計劃的意願，期望從零售前線協助堵截白牌煙，與執法部門合力打擊私煙罪行。