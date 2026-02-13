「劉馬車」涉訛稱通利琴行代言人 被控欺詐等兩罪准保釋候訊(更新)

【2月14日更新】網紅「劉馬車」涉訛稱通利琴行代言人，並在網上謊稱有折扣，導致通利琴行名譽受損。劉被控欺詐及阻差等兩罪，今（14日）在九龍城裁判法院提堂，劉暫時毋須答辯，裁判官陳志輝把案押後至4月13日再提訊，以讓控方作進一步調查。劉准以2000元保釋，並須交出旅遊證件，不得離開香港，及每周報到一次，不得接觸控方證人，以及不得到任何通利琴行分店。 被告劉駿軒，29歲，控罪書上無報稱職業，被控一項欺詐罪，及一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他於2月9至11日期間，意圖欺詐，訛稱他為通利琴行有限公司的代言人，在網上虛假宣傳折扣，誘使公眾誤以為該折扣存在，並向通利琴行查詢，導致通利琴行名譽受損。劉另被指在2026年2月13日，在天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室内，故意阻撓一名警員執行正當職務。

案件編號：KCCC 504/2026

【2月13日】綽號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒涉在社交媒體冒認為通利琴行代言人，再惹官非。警方昨日(12日)收到琴行職員報案，指有人懷疑在社交媒體訛稱為該公司的代言人，警方今日（13日）登門採取拘捕行動，期間劉男一度拒絕合作，並被發現管有屬於他人的錢包，他涉嫌欺詐、拒捕及盜竊被捕。 據了解，劉前日（11日）於社交平台發貼文，自稱為「通利琴行代言人」，上載了多幅在琴行尖沙咀分店的自拍照，又稱「只要說出『支持馬車的音樂夢』8個字，即可享有8折優惠」。琴行事後收到多名顧客查詢優惠，方知有人訛稱是公司代言人，先後在本周一(9日)至周三(11日)發布類似貼文，製造並不存在的折扣優惠，於是報案處理。網上平台流傳影片，見到三名相信是便衣警員的人士登上劉男住所，指其涉及尖沙咀一宗詐騙案件，展示搜查令要求他開門。當時劉表現激動爆粗大鬧，最終由劉的家人開門讓警方入內，便衣警並命劉放低手機，影片亦結束。

警方指，昨日（12日）接獲尖沙咀一公司職員報案，指有人懷疑在社交媒體訛稱為該公司的代言人。油尖警區刑事調查隊第五隊人員根據情報分析，鎖定一名29歲男子，並於今日在天水圍採取拘捕行動。行動期間，該男子情緒激動且拒絕合作，經警方控制後才恢復平靜。警員其後在該名男子的單位中檢獲一個懷疑屬於他人的錢包。經調查後，該名男子涉嫌「欺詐」、「拒捕」及「盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件中，報案人沒有金錢損失。 通利琴行回應傳媒查詢，指該公司與涉案人士絕無任何關係，該名人士的言論並不屬實，及不代表公司立場。此事已經轉交給執法部門處理。