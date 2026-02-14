周一鳴透露新型碰瓷黨個案已錄近百宗　形容專業人士犯案天理不容

警務處處長周一鳴在出席電台節目時透露，警方已接到近100宗新型碰瓷黨個案。他批評專業人士犯案是天理不容。另外就有關來港內地留學生的騙案錄得下跌。

周一鳴今（14日）早接受商業電台的訪問，他表示警方已錄得約100宗新型的碰瓷黨個案，在早前拘捕的4人中，包括一對夫婦。他們在過去一段時間內，已提出20多宗的交通意外索償。他又提到被捕包括名2名醫生，以及有律師樓處理多宗的索償，警察申請到搜查令到律師樓調查。他在節目上表示，這些專業人士飽讀詩書，作出缺德或失德的行為是天理不容。周提醒車主需要安裝行車記錄儀，並遇到有可疑要立即報警。