周一鳴透露新型碰瓷黨個案已錄近百宗　形容專業人士犯案天理不容

警務處處長周一鳴在出席電台節目時透露，警方已接到近100宗新型碰瓷黨個案。他批評專業人士犯案是天理不容。另外就有關來港內地留學生的騙案錄得下跌。
周一鳴今（14日）早接受商業電台的訪問，他表示警方已錄得約100宗新型的碰瓷黨個案，在早前拘捕的4人中，包括一對夫婦。他們在過去一段時間內，已提出20多宗的交通意外索償。他又提到被捕包括名2名醫生，以及有律師樓處理多宗的索償，警察申請到搜查令到律師樓調查。他在節目上表示，這些專業人士飽讀詩書，作出缺德或失德的行為是天理不容。周提醒車主需要安裝行車記錄儀，並遇到有可疑要立即報警。
詐騙個案下跌2.9%
周一鳴又表示，在去年整體罪案錄得8.9萬多宗，較之前一年下跌5.9%。當中行劫、爆竊等數字錄得下跌，而詐騙個案亦輕微下跌2.9%。他表示部份的騙案因為不在本地發生，故此破案率比傳統罪案低。周指在去年4萬幾宗的詐騙案之中，投資陷阱的騙案有所上升，故此警方會集中宣傳。周表示因為投資騙案受害人會被騙加入一些通訊軟件的群經，以假連結吸引他們投資美股等，涉及的金額較大，他提醒市民注意不要相信所謂「必賺」的投資。針對內地留學生的騙案則有所下跌。周表示，會大力打擊電話卡以及傀儡戶口的騙案，並與國際加強合作。周又透露，有3成的騙案屬網上購物騙案，受害人在付款後未能收到貨品以及假演唱會門票等，周呼籲市民在買之前要留意賣家的評級。