再推銳眼計劃加裝閉路電視鏡頭涉逾40億　周一鳴：盡量壓縮成本

銳眼計劃下，已在各區安裝超過4,500支閉路電視鏡頭。(吳康琦攝)

警方在罪案較高及人流較多公眾地方安裝閉路電視的「銳眼計劃」，至去年底首階段已安裝共約5,000支鏡頭，並接入約6,000支屬其他政府部門及機構的鏡頭，計劃已協助偵破約900宗案件。當局計劃再推展第二及第三階段，包括將每年增加超過2萬支鏡頭，預計於2028年有共約6萬支鏡頭，並在2028年至2031年額外增加約6,500支鏡頭。當局表示， 由2026/27至2031/32年度，涉及的非經常開支逾40億元。

警務處處長周一鳴在香港電台節目表示，已將成本盡量壓縮，如因有閉路電視鏡頭，本港治安良好，可做到良好營商環境，吸引更多旅客，外界願意投資，很難說40億元是太多，強調會不斷優化，做好治安工作。警方建議就「銳眼計劃」採用直接購買方式進行採購。周一鳴表示，除了國安風險外，亦要考慮公眾秩序及地緣政治風險，要確保供應及產品安全，因此建議直接購買。