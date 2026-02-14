蔡若蓮稱引入教師執業證書屬與時並進　聲明遵守國安法非宣誓

教育局局長蔡若蓮指，就該局提出對《教育條例》的修訂，引入教師執業證書是與時並進的做法。她稱社會對教師期望商，以往需要3年完成150小時的培訓是「軟指標」，而因應有關進修進度理懋，認為應列入證書要求是待符合需要。同時她指在新建議要求教師須聲明遵守國家《憲法》、《基本法》以及《國安法》，並非是要教師宣誓。
就有關教育局提出條訂《教育條例》，並引入教師執業資格，有效期最長為3年。蔡若蓮今日（14日）出席商業電台的訪問，指有關修訂是因為社會對教師期望較高。她指要教師在3年完成150小時培訓本身是過去的「軟指標」，現在只是因應有關要求的實行進度理想，而列入執業要求。她指，3年的續牌是平衡了各方面以及專業需要，她認為是合理。至於校長擔憂難以聘請代課老師，她表示當局在實際執行時會考慮到學校的困難，並研究會否提供支援。她認為月薪代課老師需要長時間接觸學生，故申請執業證書是有必要。
另外對於有關執業中加入聲明遵守國家《憲法》、《基本法》及《國安法》要求。蔡若蓮認為並非對守法要求更加嚴格，她指有關聲明並非宣誓。她指任何行業都要守法，當中教師需要更加鮮明的態度。而目前註冊教師有約16萬，但執業僅7萬多，蔡稱有關制度將為局方更有效管理教師，準確提供培訓及規劃，清楚學科老師的分布及數據。蔡預計今年6至7月會提交立法會，希望在下個學年開始生效，並在2年後全面實施。
至於有關於數碼化發展，蔡指人工智能（AI）的應用已是無可避免，故此要讓學生裝備好去面對，與AI共存。她稱當局已撥款20億元，為每間中小學提供最多50萬的資助，有關的資助不是要學校一下子用盡，而是逐漸從學科之間的使用，以及對教師進行培訓，加深認識。