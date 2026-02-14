蔡若蓮稱引入教師執業證書屬與時並進　聲明遵守國安法非宣誓

教育局局長蔡若蓮指，就該局提出對《教育條例》的修訂，引入教師執業證書是與時並進的做法。她稱社會對教師期望商，以往需要3年完成150小時的培訓是「軟指標」，而因應有關進修進度理懋，認為應列入證書要求是待符合需要。同時她指在新建議要求教師須聲明遵守國家《憲法》、《基本法》以及《國安法》，並非是要教師宣誓。

就有關教育局提出條訂《教育條例》，並引入教師執業資格，有效期最長為3年。蔡若蓮今日（14日）出席商業電台的訪問，指有關修訂是因為社會對教師期望較高。她指要教師在3年完成150小時培訓本身是過去的「軟指標」，現在只是因應有關要求的實行進度理想，而列入執業要求。她指，3年的續牌是平衡了各方面以及專業需要，她認為是合理。至於校長擔憂難以聘請代課老師，她表示當局在實際執行時會考慮到學校的困難，並研究會否提供支援。她認為月薪代課老師需要長時間接觸學生，故申請執業證書是有必要。