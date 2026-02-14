食環署加強巡查盆菜售賣場所　早前抽樣樣本全部通過測試

食環署表示，已加強在全港巡查售賣盆菜的食物處所，並會在農曆新年期間持續進行。而早前食環署食物安全中心進行的抽樣檢查，證實全部樣本的微生物含量均通過測試。
由於農曆新年不少市民會購買盆菜作為聚餐的應節食品，因此食環署公布已加強巡查全港售賣盆菜的食物業處所，並且會在農曆新年期間持續進行，保障食物安全和市民健康。食環署發言人表示：「由於盆菜的食材種類繁多，製作和貯存程序亦較為複雜，食環署已加強巡查相關處所，特別關注食物的製備、貯存、翻熱和運送過程，確保符合食物安全標準及相關法例。如發現違規情況，署方定必嚴肅跟進。」
食環署指，巡查重點包括檢查盆菜在製作和貯存過程中的溫度控制，確保熱食保持在攝氏60度或以上，冷藏食品保持在攝氏4度或以下，避免食物長時間存放於攝氏4至60度的危險溫度範圍內。此外，亦會檢查生熟食物是否分開處理和存放，防止交叉污染，並同時視察食物處理人員的個人衞生情況，以及處所是否設有足夠洗手設施和清潔用品。
另外食安中心早前完成有關盆菜微生物含量的時令食品調查，從不同零售商，包括網上零售商，抽取盆菜樣本，檢測引致食物中毒的致病菌含量，包括蠟樣芽孢桿菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌、沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌和副溶血性弧菌等，全部樣本均通過測試。