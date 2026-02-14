熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-14 13:46
更新：2026-Feb-14 13:46

警方搗破元朗多個三合會操控非法場所　共拘捕66人

警方搗破多個三合會控制場所，檢獲多件賭具。(香港警察)

警方新界北總區反三合會行動組今日（14日）公布，早前進行一項打擊三合會行動，並搗破元朗區內多個屬於三合會控制的非法場所，包括2個位於工廈內的無牌酒吧、2個非法加油站以及2個非法賭博場所，合共拘捕66人，年齡介乎20至71歲。

新界北總區反三合會行動組表示，早前進行一個名為「潛影」的反三合會行動。在今年2月9日至13日期間採取行動，搗破在元朗區以及屯門區內的三合會控制的非法場所，當中包括2個位於工廈內的無牌酒吧、2個非法加油站以及2個非法賭博場所。拘捕了66人，分別為22男44女，年齡介乎20至71歲。以包括「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「營辦或管理非法賭場」及「在賭場內賭博」等罪名被拘捕。在行動中共檢獲46,024港元現金，大量啤酒、卡拉OK裝置、音響設備、賭博用具等市值37,900港元。至於與消防處聯合搗破的2個非法油站，總共檢獲了約4,800公升汽油，市值約14萬港元。

非法租賃工廈單位將轉介地政處

警方表示，因為留意到有不法份子租用工廈單位改裝成無牌酒吧銷售酒精飲品，當中涉及三合會因為這些酒吧的爭執而引發暴力事件，故此今次行動警方不但打擊無牌酒吧，並對於一些工廈單位，涉嫌違反租賃條款用作非工業用途，稍後會轉介地政處跟進，包括發出警告信和釘契等。

警方亦呼籲市民，農曆新年期間外出消遣時，應特別留意避免光顧無牌酒吧及非法賭場。市民在選擇娛樂場所時，應確認酒吧是否持有並展示有效的酒牌，尤其位於工廠大廈樓上的酒吧，以免誤墮法網。警方亦呼籲市民切勿光顧非法加油站。此類非法油站通常未按認可的安全標準建造，且缺乏專業的消防設施，一旦發生火災，後果或極為嚴重，甚至可能造成嚴重人命傷亡。

根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，非法提供或控制受管制物質用於加油業務屬違法行為，違者可被判處高達10萬港元罰款及監禁6個月。而根據香港法例第148章《賭博條例》，任何經營或協助經營非法賭場的行為，一經定罪，可被判處高達500萬港元罰款及監禁7年。賭博條例亦明確禁止任何人在賭場內賭博，違者可被判處高達5萬港元罰款及監禁9個月。業主及租客若明知而容許其場所被用作賭場，同樣會面臨嚴重的法律後果。

