警方搗破元朗多個三合會操控非法場所　共拘捕66人

警方新界北總區反三合會行動組今日（14日）公布，早前進行一項打擊三合會行動，並搗破元朗區內多個屬於三合會控制的非法場所，包括2個位於工廈內的無牌酒吧、2個非法加油站以及2個非法賭博場所，合共拘捕66人，年齡介乎20至71歲。

新界北總區反三合會行動組表示，早前進行一個名為「潛影」的反三合會行動。在今年2月9日至13日期間採取行動，搗破在元朗區以及屯門區內的三合會控制的非法場所，當中包括2個位於工廈內的無牌酒吧、2個非法加油站以及2個非法賭博場所。拘捕了66人，分別為22男44女，年齡介乎20至71歲。以包括「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「營辦或管理非法賭場」及「在賭場內賭博」等罪名被拘捕。在行動中共檢獲46,024港元現金，大量啤酒、卡拉OK裝置、音響設備、賭博用具等市值37,900港元。至於與消防處聯合搗破的2個非法油站，總共檢獲了約4,800公升汽油，市值約14萬港元。