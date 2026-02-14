李慧琼：白皮書詳細講述香港維護國家安全歷史及發展方向

《「一國兩制」下香港維護國家安全實踐》白皮書專題研討會在政府總部舉行，一批立法會議員及行政會議成員等出席，身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼於研討會後表示，行政長官李家超、中聯辦主任周霽、駐港國安公署署長董經緯及清華大學法學院教授王振民出席及分別發言，其中王振民清楚講述發布白皮書的背景。

研討會舉行約兩小時，李慧琼表示，據她了解，白皮書的發布是國家重要舉措，是因為社會上，特別是國際社會，對於香港國安法實施存在誤解，又或者有部分失實的言論。白皮書的發布是深受國際社會關注，而白皮書詳細講述香港維護國家安全的歷史和過去所面對的挑戰，以至未來的發展路向。對於白皮書在黎智英案判刑後發布，李慧琼表示，黎智英案是依照法庭掌握的證據嚴肅地判決，彰顯一國兩制，香港維護國家安全方面，法庭裁決起到維護國家安全的角色，強調總體來說，本港一直堅持在法治軌道下維護國家安全。