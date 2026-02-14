深水埗警區拘2男涉及8宗電話詐騙　另拘59人涉搵快錢案件

深水埗警區公布，在過社的3個星期採取執法行動打擊搵快錢相關案件，拘捕59人，年齡由17至76歲，涉及65宗案件，牽涉金額達407萬港元。

深水埗警區表示，在今年1月25日至2月13日期間，深水埗聯同長沙灣分區特遣隊，進行一個名為「風憲」的行動。透過情報收集及分析去預防，打擊深水埗警區內從事搵快錢活動的犯罪份子。行動中拘捕59人，包括50男及9女，年齡介乎17至76歲。共涉及65宗案件，包括「爆竊」、「扒竊」、「串謀欺詐」，以及一系列「雜項盜竊」及「店舖盜竊」等案件，共牽涉金額約407萬港元。同時深水埗警區情報組亦執行一項情報主導執法行動，成功拘捕了2名牽涉8宗電話騙案的中國籍男子，涉及款項約126萬港元。