深水埗警區拘2男涉及8宗電話詐騙　另拘59人涉搵快錢案件

深水埗警區公布，在過社的3個星期採取執法行動打擊搵快錢相關案件，拘捕59人，年齡由17至76歲，涉及65宗案件，牽涉金額達407萬港元。
深水埗警區表示，在今年1月25日至2月13日期間，深水埗聯同長沙灣分區特遣隊，進行一個名為「風憲」的行動。透過情報收集及分析去預防，打擊深水埗警區內從事搵快錢活動的犯罪份子。行動中拘捕59人，包括50男及9女，年齡介乎17至76歲。共涉及65宗案件，包括「爆竊」、「扒竊」、「串謀欺詐」，以及一系列「雜項盜竊」及「店舖盜竊」等案件，共牽涉金額約407萬港元。同時深水埗警區情報組亦執行一項情報主導執法行動，成功拘捕了2名牽涉8宗電話騙案的中國籍男子，涉及款項約126萬港元。
閉路電視鎖定詐騙集團骨幹
警方表示，深水埗警區刑事部留意到在2025年，區內搵快錢的相關案件佔整體約四分一，當中包括「猜猜我是誰」的電話騙案在今年1月有上升趨勢。該警區在2025年11月至今年1月間，打擊了一個活躍區內的電話詐騙集團，拘捕了8名成員。其後警區情報組再針對搜集有關犯罪集團的情報及加以分析，包括翻查閉路電視及「銳眼」系統，成功鎖定一個集團的骨幹成員。警察在1月28日採取拘捕行動，在將軍澳拘捕有人人士以及由他所操控，負責收取受害人金錢的傀儡。而深水埗警區重案組第二隊調查後，發現2名被捕人士還涉及另外7宗騙案，涉款126萬港元。2人早前已因為一項「串謀欺詐」罪，於西九龍裁判法院提堂。
另外，警方呼籲店舖要加強防盜設備，例如安裝高清閉路電視、防盜閘門以及防盜磁貼等。店鋪職員亦要提高警覺，特別留意可疑人士藉住人流眾多時趁機偷走貨物。同時長者接獲陌生來電聲稱為其親友索取金錢，應保持冷靜並致電親友核實，或與可信賴人士商量。而本港或內地執法機關絕不會要求市民在街上繳交「保釋金」。如收到親友聲稱自己被警方拘捕的電話，可查問對方被扣留的位置，然後向有關警署核實真偽。警方提醒市民切勿因一時貪念，以任何方式參與盜竊或詐騙，盜竊及詐騙均為嚴重罪行，一經定罪，最高可分别判處監禁10年及14年，市民切勿以身試法。