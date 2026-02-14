政府官員分別落區探訪各地家庭

政府公布，多位特區政府主要官員分別在今日（14日）聯同民政事務處，落區進行歲晚家訪。關心他們的居住和生活狀況，並為他們送上賀年福袋，分享節日歡樂，共慶新春。

政府今日公布財政司司長陳茂波、政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇以及教育局局長蔡若蓮今日分別走訪中西區、沙田區、東區、九龍城區和深水埗區，探訪區內家庭。陳茂波在署理中西區民政事務專員周卓瑩陪同下，聯同中西區區議員和地區服務及關愛隊伍（關愛隊）代表探訪居於堅尼地城的年青家庭和長者家庭，了解他們的生活情況，並送贈賀年福袋，向市民表達問候，祝他們馬年心想事成。