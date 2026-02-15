患癌者苦候單人公屋14年 最壞餘數年命 忐忑是否接受 網民意見兩極

在香港，要輪候公屋往往最少要等數年，單人申請者要「上樓」更是難上加難，等候十多年也並非罕見。不過，近日就有網民在社交平台發文，稱苦候14年終於成功輪候單人公屋，但卻忐忑是否應該接受。原來該名網民患有癌症，獲醫生告知最壞情況下只餘4至5壽命。他認為，與其花錢裝修單位，倒不如把錢留給家人。

該名網民在Facebook群組「公屋討論區—香港facebbok群組」發文，指自己本身患有癌症，等候了14年終於獲派單人公屋，而自己早期因某些原因已拒絕首派，正苦惱若將來獲二派，應否接受單位。他提到自己的情況，早前醫生告知他，最壞情況約餘4至5年壽命。他認為，獲派單位後需要裝修和添置家電；目前與家人同住的他，若將來病情惡化，又要麻煩家人跑來跑去照顧自己。該名網民認為，與其要花錢裝修，又要麻煩家人，倒不如索性把錢留給家人，對於將來若獲二派，是否應該接受單位感到十分苦惱。

有網民認為應把單位留給有需要人士 對於應否接受公屋單位，一眾網民就有不同意見。有網民建議事主選擇輕裝修，認為既然上天安排，就應該隨遇而安；亦有網民建議事主尋求醫生和社工協助，好讓房屋署為事主分派鄰近家人的地區。不過，亦有網民建議事主不要接受單位，有網民認為，既然事主沒有搬出的迫切性，與家人同住亦較為適合，倒不如把單位讓給有需要的人。亦有網民認為，若生命所餘時間不多，倒不如把錢留下來，享受生活，走完人生最後的路程。