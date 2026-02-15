粵車南下｜至今1500宗申請駛入市區 陳美寶：平日預約仍有空間 冀內地多宣傳

「粵車南下」政策去年12月實施。運輸及物流局長陳美寶表示，目前粵車進入市區每日100個配額，在周末或長假期情況不錯，但平日工作天仍有一些空間，希望與內地方面多宣傳，才有基礎增加配額，並進一步將政策延伸至廣東更多城市。她指，希望「粵車南下」政策順暢，讓社會接受，因此要小心、審慎，確保落實到位和順利。

陳美寶今日(15日)出席電台節目時表示，在「粵車南下」安排下，入境市區部分目前有超過3000名申請者通過審批獲得資格，有超過1500人預約出行。她說，今日預約數額有近100個，未來幾天亦合共有近500個，當中一半私家車將留港一至兩天，整體反應符合預期。至於「口岸停車場」方面有大約7000輛內地車輛申請賬戶，當中約一半已經預約出行，帶動本港機場轉機客亦有所增加。

已對違規司機發出電子通知提醒 陳美寶又說，「粵車南下」實施後首兩個星期，有個別司機未必適應本港環境，前往不該去的地方甚至啟動自動駕駛系統，當局已經發出電子通知提醒。至於有無內地司機被列入黑名單，她說，個別司機未必符合相關條款，廣東和本港警方已經分別按相關管理辦法跟進以及在現場處理個案。陳美寶強調，「左軚車」在香港意外率遠低於本港整體意外率，對此很有信心，但會密切留意情況。