熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Feb-15 12:55
更新：2026-Feb-15 12:55

粵車南下｜至今1500宗申請駛入市區 陳美寶：平日預約仍有空間 冀內地多宣傳

分享：
至今有約1500宗申請駛入市區。(資料圖片)

至今有約1500宗申請駛入市區。(資料圖片)

adblk4

「粵車南下」政策去年12月實施。運輸及物流局長陳美寶表示，目前粵車進入市區每日100個配額，在周末或長假期情況不錯，但平日工作天仍有一些空間，希望與內地方面多宣傳，才有基礎增加配額，並進一步將政策延伸至廣東更多城市。她指，希望「粵車南下」政策順暢，讓社會接受，因此要小心、審慎，確保落實到位和順利。

陳美寶今日(15日)出席電台節目時表示，在「粵車南下」安排下，入境市區部分目前有超過3000名申請者通過審批獲得資格，有超過1500人預約出行。她說，今日預約數額有近100個，未來幾天亦合共有近500個，當中一半私家車將留港一至兩天，整體反應符合預期。至於「口岸停車場」方面有大約7000輛內地車輛申請賬戶，當中約一半已經預約出行，帶動本港機場轉機客亦有所增加。

已對違規司機發出電子通知提醒

陳美寶又說，「粵車南下」實施後首兩個星期，有個別司機未必適應本港環境，前往不該去的地方甚至啟動自動駕駛系統，當局已經發出電子通知提醒。至於有無內地司機被列入黑名單，她說，個別司機未必符合相關條款，廣東和本港警方已經分別按相關管理辦法跟進以及在現場處理個案。陳美寶強調，「左軚車」在香港意外率遠低於本港整體意外率，對此很有信心，但會密切留意情況。

Google地圖香港十大打卡地點｜（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜東澳古道第10名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大東山第9名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜針山第8名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜自殺崖第7名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜衛奕信徑第6名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜青衣自然徑第5名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜紅香爐峰第4名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜大棠楓香林第3名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜城門水塘菠蘿壩第2名（am730製圖） Google地圖香港十大打卡地點｜龍脊第1名（am730製圖）

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務