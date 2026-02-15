熱門搜尋:
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk4
本地
出版：2026-Feb-15 14:24
更新：2026-Feb-15 14:24

「銳眼計劃」兩年後安裝6萬鏡頭 周一鳴：研增人臉識別 冀最遲明年引入

銳眼計劃。(蘇文傑攝)

警方預計2028年全港會安裝約6萬支閉路電視鏡頭。警務處長周一鳴表示，警方正與部分商場商討，將閉路電視接駁至「銳眼計劃」系統，獲正面回覆，目標今年內進行；初步會選擇人流多、較有策略性位置的地點。對於會否加入人臉識別功能，周一鳴表示，正制定相關法律框架，冀最遲明年內可以正式運用。

周一鳴今日(15日)出席電視節目時表示，會視乎本港的實際情況，例如香港的郊外地方佔比多，要先考慮覆蓋率是否足夠，最終目標未必是6萬支。他指，6萬支只是第一個階段，完成後可再檢討。

對於是否希望如內地「每走兩步就有一個閉路電視」，周一鳴回應指，希望「越多越好」，令市民更具安全感。至於會否在閉路電視系統中加入人臉識別功能，周一鳴表示，普遍市民已習慣警方安裝閉路電視的安排，正制定相關法律框架，會考慮如何訓練團隊運用相關的技術、市民的接受程度等，希望最遲明年內可以正式運用。

銳眼計劃。(蘇文傑攝) 「銳眼計劃」。(資料圖片/周令知攝)

本港假冒客服個案有所下降

本港去年錄得約4.3萬宗詐騙案。周一鳴表示，內地打擊電騙工作很有成效，本港的假冒客服個案亦有所下降；至於去年整體騙案損失金額減少約10億元，但投資騙案損失金額則上升至35億元。周一鳴認為，需要重點宣傳，提醒市民慎防受騙；考慮到約8成投資騙案與港人常用的社交媒體有關，警方會與相關社交媒體公司商討，嘗試將有問題用戶或群組剔除。

國際刑警組織全體大會將於今年由國家承辦，於11月在本港召開。周一鳴表示，全球警隊面對的問題相似，例如與科技相關的罪行、跨境罪行等。他說，在地緣政局下，較多本港逃犯會到亞洲或東盟地區，有需要與這些地區有更多合作。

ad

