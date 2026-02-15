簡樸房｜何永賢訪啟德簡約公屋 有義華大廈遷入住戶稱生活環境改善

《簡樸房條例》將於下月1日實施，位於長沙灣的義華大廈早前有住戶被迫遷。房屋局長何永賢表示，去年底已要求區域服務隊全力支援，逐戶「洗樓」及設置街站，向相關住戶提供簡約公屋、過渡性房屋等資訊，並在上月底已安排住戶到3個過渡性房屋項目參觀，為住戶提供協助。

何永賢今日(15日)在社交平台表示，上周五，她到啟德世運道簡約公屋與九龍樂善堂總幹事劉愛詩探訪居民時，拜訪了最近從義華大廈遷入的鄧先生。她稱，探訪期間鄧先生滿面笑容，直言在簡約公屋的生活與過往「爭得遠」，「在這裏一覺睡到天光，不會被木蝨咬，以往在那裡，睡到半夜要起床捉木蝨。」鄧先生說，以往在義華大廈，要與10戶人共用洗手間和廚房，環境很差，現在有自己的獨立洗手間和煮食空間，租金更便宜，還有營運機構之一的樂善堂支援，生活改善了很多。樂善堂更為行動不便的鄧先生提供了輪椅，現正為他申請電動輪椅。

另一方面，原本住在義華大廈「劏房」的甘伯，亦已搬到元朗過渡性房屋項目「悅安居」約半個月。政助歐陽文倩也聯同「悅安居」營運機構的香港青年事務發展基金會理事長陳文偉、協助甘伯找到新住所的區域服務隊的新家園協會總監(社區發展)梁秉堅前往探訪。甘伯說，「悅安居」環境寧靜、空氣一流，尤其喜歡單位窗旁的一棵大樹，切合自己種植的嗜好。甘伯現時返回舊居收拾物品，都會向街坊說覺得這裡很好。有見甘伯熱衷於認識新朋友，又有以往在漁護署負責植樹工作的經驗，營運機構也打算邀請甘伯指導項目內的植物栽種，並可以在帶居民去郊游時，聽甘伯親自導賞，分享當年工作。

何永賢表示，隨着「簡樸房」規管登記在即，在1年登記期、3年寬限期的前後4年時間內，陸續會有分間單位住戶或要另覓居所。她指，現時的分間單位住戶不少都符合入住簡約公屋和過渡性房屋的「甲類」或「乙類」申請者資格，局方更特別設下「丙類」，專門讓其他受「簡樸房」規管影響的住戶申請。

供應方面，2027年之前，將再有逾2萬個簡約公屋單位落成，另有約1400個新的過渡性房屋項目單位將於今年上半年落成，連同原本近1萬個簡約公屋單位、近2萬個過渡性房屋單位保持流轉，有大量供應應對社會需求，希望有需要的市民也把握為自己改善生活的機會，與整個香港社會一起告別劣質劏房。