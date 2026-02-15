農曆新年2026｜維園港式小食公仔攤檔店員被指態度差　老闆親道歉解釋反「撥火」

農曆新年年宵不乏售賣各種創意和特色商品的攤檔，其中維多利亞公園就有攤檔以港式小食為主題，售賣燒賣、煎釀三寶、燒魷魚等小食公仔。不過，有市民表示周五晚在攤檔前接觸到該些公仔時，隨即被一名女店員大聲喝止「唔買唔好掂，唔買嘅唔好企係度」，又稱該名女店員曾向其他市民稱「你買嘅我幫你拎，唔可以自己揀」。涉事檔主事後解釋，該名女店員乃多年朋友，當日屬義務協助看檔，對其言詞過火、引起客人不愉快深表歉意，惟回應未獲其他網民同意。

發帖者嘆「呢個情緒價值接受唔到」

在維多利亞公園年宵市場擺檔的「爐氣」，出售以各種港式小食為主題的公仔，包括燒賣、魚蛋、煎釀三寶、燒魷魚等，檔口更設計成小食檔模擬煮食過程，一串串燒賣放在「蒸籠」內、串燒放在「燒烤爐」上待售，顧客落單後店員便會以食物夾夾起，再放入紙袋交給對方。

有市民在社交平台發帖稱，上周五晚到訪該檔口時，「掂一掂個公仔」就隨即被身穿白色上衣的女店員喝止「唔買唔好掂，唔買嘅唔好企係度」，又稱聽到旁邊有女子詢問可否拿起來看看，卻被回應「你買嘅我幫你拎，唔可以自己揀」。發帖者認為，該名女店員的態度「真心係趕客」，雖然她的語氣態度的確很像一般小食檔的店員，惟坦言「呢個情緒價值我接受唔到，心諗玩具啫，隔離都俾拎上手睇吓，大家開開心心唔好咩」。