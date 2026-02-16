有商場對加入系統反應正面 警閉路電視研引人面識別

警方持續推展閉路電視「銳眼」計劃，警務處長周一鳴表示，正研究為系統引入人臉識別功能，希望最遲明年可正式運用，強調開始使用前一定會向市民公布，又稱部分商場對於將其閉路電視接入系統有正面反應。他又指，約八成投資騙案與港人常用的社交平台有關，警方會與對方商討，嘗試把有問題用戶或群組剔除。 警方現已在全港各區安裝約5,000支閉路電視鏡頭，並接入約6,000支屬其他政府部門或機構的鏡頭，最新目標是2028年增至全港有約6萬支鏡頭，並在隨後3年額外增加約6,500支鏡頭。

「愈多愈好」更具安全感 周一鳴在一個電視節目稱，為提升偵查效率，正研究為系統的全港閉路電視引入人臉識別功能，包括正制定相關法律框架，又會考慮如何訓練團隊運用相關技術、市民接受程度等，希望最遲明年內可以正式運用，強調開始前一定會向市民公布。他透露，警方現正與部分商場商討，把其閉路電視納入系統，獲部分商場所屬的集團正面回覆，目標今年內進行。警方初步會選擇人流多、較有策略性位置的地點包括商場附近，而不一定是商場內，他強調合作建基於保障公共安全，並非所有商場都有即時需要。

被問到是否希望如內地般「每行兩步就有一個閉路電視」，周一鳴說鏡頭「愈多愈好」，認為可令市民更具安全感。 周一鳴續說，約二、三十年前社會已探討相關私隱問題，當時社會聲音一片反對，但時移世易，現時不止內地還有很多地方也是「每行兩步就有個閉路電視」；而最終目標亦未必是6萬支，強調要先考慮覆蓋率是否足夠。 與Meta商討剔除問題用戶 另外，本港去年錄得約4.3萬宗詐騙案，按年少3%。周一鳴稱，內地打擊電騙工作很有成效，本港假冒客服個案亦有所減少。去年整體騙案損失金額減少約10億元，但投資騙案損失金額則上升至35億元。他認為需要重點宣傳提醒市民慎防受騙，又考慮到約八成投資騙案與港人常用的Facebook、WhatsApp等社交平台有關，警方會與其母公司Meta商討，嘗試將有問題用戶或群組剔除。