盼用好平日配額再增加 新春近500粵車南下

粵車南下措施推出近兩個月，運輸及物流局長陳美寶表示，措施在周末和長假期反應理想，但平日仍有空間，希望能夠與內地做好宣傳，當充分利用目前配額便有基礎增加配額。她承認，措施首兩周的確有個別司機不適應環境，但未有透露有否司機被列入黑名單，僅稱已就違規個案與廣東省政府跟進，香港警方亦已即場處理。
去年12月23日起實施的粵車南下措施，初期每日設有100個配額。陳美寶在一個電台節目稱，現已接到3,000宗直接駛入香港市區的申請，當中逾1,500人已預約出行，昨日年廿八已有近100輛車預約，而未來數日有近500輛車申請入市區，當中一半司機計劃留港1至2日。
不過，粵車南下的名額目前在周六、日或長假期等使用情況不錯，但工作日等平日就仍有空間可用，因此希望可以與廣東等內地方面多做宣傳，當用好配額之後便有基礎去增加配額，並進一步將政策延伸至廣東更多城市。
無正面回應有否司機列黑名單
粵車南下措施實施後，曾發生誤闖禁區和違例交通規則等事件。被問到是否有內地車主或司機因不遵守道路規則而被列入黑名單，陳美寶未有正面回應，提到實施首兩周的確有個別司機不適應環境，前往不該去的地方甚至啟動自動駕駛功能等，運輸署已就此發出電子通知提醒注意事項，廣東省政府和香港警方已分別跟進和處理相關個案，強調左軚車在香港的意外率，遠低於本港整體意外率。
委專家評不同路線風險
陳美寶又說，聽到市民對巴士強制佩戴安全帶規例有不同意見，政府會認真聆聽和重新檢視，在諮詢社會意見訂立新的建議方案選項後，會與立法會商討。她指，政府會要求專營巴士營辦商研究安全帶設計及保養，確保安全及便利，又會委託專家評估不同座位或路線種類的風險，以及加強培養乘客安全意識和責任、重新檢視執行、豁免和罰則細節。