盼用好平日配額再增加 新春近500粵車南下

粵車南下措施推出近兩個月，運輸及物流局長陳美寶表示，措施在周末和長假期反應理想，但平日仍有空間，希望能夠與內地做好宣傳，當充分利用目前配額便有基礎增加配額。她承認，措施首兩周的確有個別司機不適應環境，但未有透露有否司機被列入黑名單，僅稱已就違規個案與廣東省政府跟進，香港警方亦已即場處理。

去年12月23日起實施的粵車南下措施，初期每日設有100個配額。陳美寶在一個電台節目稱，現已接到3,000宗直接駛入香港市區的申請，當中逾1,500人已預約出行，昨日年廿八已有近100輛車預約，而未來數日有近500輛車申請入市區，當中一半司機計劃留港1至2日。