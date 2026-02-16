盆菜易致心血管病 營養師倡健康食材替代

新春將至，親友團聚時必定會一同享用豐盛佳餚。醫管局提醒市民須注意傳統節慶飲食中或暗藏不健康之處，尤其傳統盆菜更充滿如燒肉、五花腩、豬皮等含高飽和脂肪食材，並大量使用豉油、蠔油、南乳等調味，容易使鈉含量偏高。有營養師建議，可替換健康食材並調整烹調方法製作「輕盈版盆菜」，達致均衡飲食之餘，又能照顧「三高」人士需求。 醫管局營養師賴穎琪表示，市民想作出更健康選擇，可遵循「低油、低鹽、低糖、高纖維」的「三低一高」飲食原則，例如以全穀雜糧取代部分精製年糕與白飯，或以低脂蛋白質來源取代臘腸等加工食品等，同時亦應攝取足夠蔬菜，並以新鮮水果、原味堅果替代糖果糕點。

盆菜是香港大部分家庭過年必不可少的傳統食物，惟其烹調方式與食材選擇卻有可能不夠健康。醫管局提醒，長期攝取過多飽和脂肪與高鈉食物，可增加肥胖、高血脂、高血壓及心血管疾病風險。賴穎琪建議，市民可用健康的食材替代傳統食材，選用低脂蛋白質，如將五花腩改為去骨雞腿肉、以自製的鮮蝦、帶子滑代替加工丸類；並大幅增加多色蔬菜的比例，以及用天然香料如蔥、薑、蒜、香菇等以提味，減少醬料用量，又可以蔬菜高湯為基底，搭配小量蠔油調味，以取代高脂的醬汁。

聚餐前「先打底」 賴穎琪又提到，傳統農曆新年糕點不少含有較高糖分，尤其是會使用到糯米粉和椰汁的年糕，建議市民進食年糕時最好只淺嘗或與親友一同分享。在自製蘿蔔糕時，也可考慮以瑤柱或蝦米代替臘味，亦可用蒸或烤代替煎或炸，就食得更健康。如若不希望食得過量，可在聚餐前「打底」，先進食蔬菜或喝湯，但要確保湯裡食材盡可能選用低脂肉類。 減肥保健品或含輕瀉須注意 賴穎琪指，如難以避免吃過量亦不用太擔心，多攝取了熱量時可多做運動作平衡；大餐過後則應盡量回復健康飲食。

對於市面有產品聲可阻礙脂肪吸收，賴穎琪表示，市面不少纖維類型保健品，標榜能減少熱量吸收或抑制脂肪合成，當中部分確實能起到控制高脂肪或血糖的問題，「但如果本身所食的分量相對多，其實還是須從食物中着手，不能單靠藥或保健品就放肆大食。」她又提醒，相關保健品不少會有輕瀉作用，提醒市民服用相關產品時須留意。