新春盛事接踵來 花車煙花波馬賀新禧 內地春節黃金周 陳茂波料訪港客達143萬

明天迎來丙午馬年大年初一，香港天氣和暖喜氣洋洋，盛事接力登場！旅發局「國泰新春國際匯演之夜」明晚率先登場，12架花車聯同數十支中外表演隊伍巡遊尖沙咀，為賀歲活動揭開序幕；翌晚維港煙花匯演接力，逾3萬枚煙花將照亮維港夜空，年初三和年初五則有賀歲賽馬和足球賀歲盃，而多區亦有各式傳統新春節目，讓旅客及市民體驗。春節黃金周經已展開，截至昨晚9時，共有約86.4萬人次經各管制站出入境，其中逾24.6萬為內地旅客。財政司長陳茂波預料，春節假期內地訪港旅客將達143萬人次，日均升幅約6%。

今年賀歲活動連珠炮發，市民及旅客新正頭活動停不了，其中花車匯演陣容鼎盛，包括12架融入駿馬特色、璀璨奪目的花車，以及46支環球表演隊伍；巡遊在大年初一晚上8時開始，花車由香港文化中心廣場出發，經過海防道、彌敦道，最後到達終點香港喜來登酒店。

至於萬眾期待的馬年新年煙花2026將於大年初二晚綻放維港！今年煙花匯演由香港賽馬會獨家贊助。主辦方透露，今年新春煙花以「馬到功成耀香江」為主題，全場共分為8幕，歷時23分鐘；屆時多達31,888枚煙花會在維港上空綻放並展示出「駿馬」及「吉祥符號」，向市民傳遞新春祝福之餘，亦寓意香港新一年百業興旺、馬到功成。

初三賀歲賽馬 初五港隊對陣FC首爾

年初三重頭節目則有賀歲賽馬，由馬會舉行的「馬年賽馬日」節目豐富多元，包括吉祥禮遇、醒獅獻瑞、財神送福，以及人氣表演嘉賓呈獻節慶匯演。還可探索多個新春打卡位及祈福點、享受特色賀年美食，及投入刺激的現場賽馬觀賞體驗，盡享濃厚節慶氛圍。

「馬年賀歲盃」在大年初五於香港大球場上演，由港隊戰南韓勁旅FC首爾。同日亦設U8-U10青少年足球同樂日，讓小球員在大型舞台展示實力，為球迷帶來更豐富的新春足球體驗。同日舉行六合彩馬年新春金多寶，預計10元一注獨中，頭獎高達2億元，可測試一下新年財運。另外，香港許願節亦正舉行得如火如荼，眾多巿民及來自全球的旅客均慕名前往大埔林村，體驗拋寶牒許願和點蓮花燈祈福，盡情感受農曆新年的熱鬧氣氛。