新春盛事接踵來 花車煙花波馬賀新禧 內地春節黃金周 陳茂波料訪港客達143萬

明天迎來丙午馬年大年初一，香港天氣和暖喜氣洋洋，盛事接力登場！旅發局「國泰新春國際匯演之夜」明晚率先登場，12架花車聯同數十支中外表演隊伍巡遊尖沙咀，為賀歲活動揭開序幕；翌晚維港煙花匯演接力，逾3萬枚煙花將照亮維港夜空，年初三和年初五則有賀歲賽馬和足球賀歲盃，而多區亦有各式傳統新春節目，讓旅客及市民體驗。春節黃金周經已展開，截至昨晚9時，共有約86.4萬人次經各管制站出入境，其中逾24.6萬為內地旅客。財政司長陳茂波預料，春節假期內地訪港旅客將達143萬人次，日均升幅約6%。
今年賀歲活動連珠炮發，市民及旅客新正頭活動停不了，其中花車匯演陣容鼎盛，包括12架融入駿馬特色、璀璨奪目的花車，以及46支環球表演隊伍；巡遊在大年初一晚上8時開始，花車由香港文化中心廣場出發，經過海防道、彌敦道，最後到達終點香港喜來登酒店。
至於萬眾期待的馬年新年煙花2026將於大年初二晚綻放維港！今年煙花匯演由香港賽馬會獨家贊助。主辦方透露，今年新春煙花以「馬到功成耀香江」為主題，全場共分為8幕，歷時23分鐘；屆時多達31,888枚煙花會在維港上空綻放並展示出「駿馬」及「吉祥符號」，向市民傳遞新春祝福之餘，亦寓意香港新一年百業興旺、馬到功成。
初三賀歲賽馬 初五港隊對陣FC首爾
年初三重頭節目則有賀歲賽馬，由馬會舉行的「馬年賽馬日」節目豐富多元，包括吉祥禮遇、醒獅獻瑞、財神送福，以及人氣表演嘉賓呈獻節慶匯演。還可探索多個新春打卡位及祈福點、享受特色賀年美食，及投入刺激的現場賽馬觀賞體驗，盡享濃厚節慶氛圍。
「馬年賀歲盃」在大年初五於香港大球場上演，由港隊戰南韓勁旅FC首爾。同日亦設U8-U10青少年足球同樂日，讓小球員在大型舞台展示實力，為球迷帶來更豐富的新春足球體驗。同日舉行六合彩馬年新春金多寶，預計10元一注獨中，頭獎高達2億元，可測試一下新年財運。另外，香港許願節亦正舉行得如火如荼，眾多巿民及來自全球的旅客均慕名前往大埔林村，體驗拋寶牒許願和點蓮花燈祈福，盡情感受農曆新年的熱鬧氣氛。
內地春節黃金周 陳茂波料內地客達143萬
一連9日的內地春節黃金周(2月15日至23日)昨起展開，加上港人北上，初見過境人潮。入境處表示，截至昨日晚上9時，共有約86.4萬人次經各管制站出入境。入境有37.7萬多人次，其中內地旅客逾13.5萬人次。至於離境人次約48.6萬多人次，本港居民佔近34.5萬人次，逾10萬為內地客。其中，最多人從羅湖口岸入境，有5.9萬多人次；其次是機場，有5.6萬人次。
財政司長陳茂波在網誌指出，今年旅客量持續上升，1月1日至上周五(2月13日)，訪港人次達723萬，按年增9.6%，其中海外旅客更大增16.4%；預料春節黃金周內地訪港旅客達143萬人次，日均升約6%。陳茂波指，新春三天假期盛事連場，勢令全城喜氣洋洋、熱鬧非常。
旅遊業界：大洋洲航線增 流行文化吸長途客
另外，旅議會估計，昨日、年廿八有200多個旅行團訪港，較去年增加，預計初一及初二是旅行團的入境高峰。旅遊促進會總幹事崔定邦亦看好訪港旅客市道，提到隨著大洋洲航線增加，以及流行文化及電影帶動，吸引更多長途旅客來港。他相信，透過文化及體育界更緊密合作，能持續做好宣傳，推廣本港旅遊。