農曆新年2026｜年廿九大除夕港鐵通宵行駛 行花市交通一文睇清

運輸署指，港島區包括銅鑼灣、天后近維多利亞公園一帶、九龍區包括黃大仙祠及觀塘遊樂場及新界區包括荃灣沙咀道遊樂場、上水石湖墟、屯門天后廟廣場、大埔天后宮風水廣場及沙田源禾遊樂場附近一帶多處地點，今日起會分階段實施封路及交通改道。因應封路安排，行經受影響地區的巴士及專線小巴路線會臨時改道或暫停服務，位於受影響地區內的相關巴士站及專線小巴站，將暫停使用或遷移。

港鐵除機場快線及迪士尼線外將於下午3時起分階段加密班次，並在其他時段因應乘客需求而加強服務，當中港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務，機場快線、港鐵巴士第506、K51及K54A號線將會延長服務時間。

8條特別巴士路線凌晨服務

運輸署表示，8條特別巴士路線，包括城巴第38S；九巴第N43、N64P、N243、N272、過海巴士第N116、N600及N601號線會在年初一（17日）凌晨提供特別巴士服務。專營巴士公司會調整253條路線，包括39條城巴、128條九巴及86條隧巴路線的班次／開出時間或取消部分路線的特別班次、延長21條九巴及1條隧巴路線的服務時間，以及加強7條九巴及1條隧巴路線的服務。港島、九龍及新界區內有共9條專線小巴路線會延長服務時間。