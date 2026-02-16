消委會｜兩款香水含歐盟禁用香料或擾內分泌 Gucci BVLGARI含10致敏物

消費者委員會測試40款香水樣本，包括9款古龍水（Eau de Cologne）、21款淡香精（Eau de Parfum）及10款淡香水（Eau de Toilette），每瓶或每支售價由129元至2,850元；若按包裝標示容量換算，每10毫升售價介乎13元至371元。測試參考歐盟《化妝品條例》及內地《化妝品安全技術規範》相關要求，檢視項目包括鄰苯二甲酸酯類塑化劑、人造麝香和香料致敏物質，並檢視樣本的標籤資料。 未有檢出7種禁用塑化劑 鄰苯二甲酸酯類塑化劑在香水製作中廣泛被用作定香劑，以提升香味持久度與穩定性，惟長期或過量暴露可能影響健康。測試結果顯示，全部樣本均沒有檢出歐盟或內地禁止使用的7種塑化劑。

DEP反映業界已逐步改善產品配方 DEP亦是常見用於香水產品的塑化劑，但由於暫時未有足夠數據證明其對健康的影響，歐盟及內地均未就化妝品中的DEP訂定上限，是次有1款樣本檢出DEP（濃度為 0.64%），與消委會於2018 年首次測試香水的結果比較，當時55款樣本中有11款檢出DEP，濃度介乎0.00086%至1.1%，反映業界已逐步改善產品配方，整體表現理想。 沒檢出3種禁用人造麝香 倡業界更新產品標示增透明度 香水常添加麝香作基調，而成本較低的人造麝香近年更為常見。是次測試中，全部樣本均未有檢出歐盟《化妝品條例》禁用的傘花麝香、西藏麝香及葵子麝香，但有2款樣本檢出酮麝香（濃度為 0.04%及0.12%）及2款檢出吐納麝香（濃度為0.09%及0.06%），濃度均符合歐盟上限要求。此外，有17款樣本檢出佳樂麝香，濃度由0.05%至1.20%。根據歐盟最新規定，現有的駐留類化妝品若含有多於 0.001%的佳樂麝香，須於2028年7月31日前完成現有產品的標示更新，而新產品在2026年7月31日或之後推出市面均須符合此標示要求。惟目前只有1款有在成分列表作標示。消委會建議業界依照相關規例的時限更新標示，使消費者能更清晰地掌握產品的成分。

香料致敏物檢出情況改善 惟 2 款檢出歐盟禁用鈴蘭醛 香料是導致過敏性接觸性皮膚炎最常見的致敏原之一，其中鈴蘭醛（BMHCA）是已確知的接觸性致敏物，同時屬第1B類生殖毒性物質。於消委會2018年的香水測試，有26款樣本檢出鈴蘭醛。隨着歐盟於2022年在化妝品中全面禁用鈴蘭醛，是次測試僅有2款樣本檢出鈴蘭醛（濃度分別為0.047%及0.25%），整體情況有所改善。建議婦女若計劃或正值懷孕，或哺乳期間，使用含有該成份的香水時，要特別注意其不良影響。

僅1款沒檢出香料致敏物質 2款不符歐盟標示規定 消委會指，近年有海外研究指出，多種過敏原同時存在可能產生「雞尾酒效應」，顯著增加消費者的健康風險。根據測試結果，40款樣本中，39款均檢出1至10種，其中3款樣本檢出10種，包括ACQUA DI PARMA的COLONIA EAU DE COLOGNE古龍水，50毫升售價997元，即每10毫升售價199元，在消委會香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分；另外一款是BVLGARI PARFUMS的ALLEGRA PASSEGGIATA淡香精，100毫升售2,260元，即每10毫升售226元，在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分；最後一款則是Gucci的The Alchemist's Garden Tears from the Moon Eau de Parfum，100毫升售2,850元，每10毫升售285元，在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分。另1款樣本檢出9種。

濃度方面，有4款樣本的香料致敏物質總量超過5%，介乎 5.597%至9.749%，或會增加皮膚過敏或呼吸道不適的風險。其中售價最貴淡香精，CREED的ELADARIA，75毫升售2,785元，每10毫升售371元，檢驗出5款香料致敏物質總量達到7.75%。在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分；而濃度最高的，是LOEWE的AGUA MIAMI，50毫升售880元，每10毫升售176元，總量達9.749%。在香料致敏物質整體評分中獲2分，總評分獲4分；其餘兩款則是YSL Beauté的LIBRE Eau De Parfum，90毫升售182元，每10毫升售182元，含量達5.62%；ACQUA DI PRAMA的COLONIA EAU DE COLOGNE古龍水，含量達5.597%。

消委會發現兩款香水檢驗出歐盟禁用的香料致敏物質鈴蘭醛，分別是OHANA MAHAALO的奇幻夢境 Halia nohea，30毫升售198元；以及Scent With You的Eau De Toilette - No.18，60毫升售177元。 部分標示欠清晰 需加強成分及警示資訊助知情選擇 消委會檢視各樣本的瓶身、說明書和包裝紙盒後亦發現，有2款樣本未有以中文或英文列出詳細成分列表，一般消費者未必能知悉當中的主要成分，尤其影響濕疹或曾對香料或防腐劑過敏人士選購適合的產品。此外，有20款均沒有標示生產日期、有效日期或開封後使用期等資料；20款沒有以中文及／或英文列出與使用安全相關的警告字句。消委會促請供應商改善標籤資料，確保樣本清楚列出完整成分、使用期限及警示資訊，以保障消費者安全。

根據消委會報告的總評分（滿分5星），以下香水產品獲得最高評級： 淡香精 (Eau de Parfum, EDP)：5Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach images Byredo Alto Astral（50毫升，約1,550元）

CLEAN CLASSIC Strawberry Fields（60毫升，約640元）

Maison Margiela Fragrances REPLICA Soul of the Forest（100毫升，約1,760元）

PRADA OLFACTORIES - CARGO DE NUIT（100毫升，約2,780元）

HANEL CHANCE EAU SPLENDIDE（100毫升，約1,620元）

LE LABO EUCALYPTUS 20（100毫升，約2,550元）

Estee Lauder Blushing Sands Eau de Parfum Spray（100毫升，約1,630元）

Chloé L’EAU DE PARFUM LUMINEURSE（100毫升，約1,540元）

BURBERRY GOLDEN HAZE（100毫升，約2,000元）

adopt Feel the air eau de parfum（30毫升，約149元） 古龍水（Eau de Cologne, EDC）： CELINE COLOGNE CÉLESTE（250毫升，約2,700元）

GUERLAIN LES COLOGNES COLOGNE DU PARFUMEUR（100毫升，約1,050元）

Bath & Body Works EAU SO NAVY（100毫升，約488元）

淡香水（Eau de Toilette, EDT）： THE BODY SHOP TENDER TONKA（50毫升，約299元）

Elizabeth Arden 白茶丁香花淡香水 White Tea Eau Lilac Eau de Toilette Spray（100毫升，約525元）

Issey Miyake L'Eau d'Issey Solar Violet (Intense)（100毫升，約1,170元）

GIORGIO ARMANI Beauty LES EAUX IRIS BLEU（100毫升，約1,870元）

Marks & Spencer DISCOVER WHITE JASMINE（100毫升，約129元）

使用前宜先領取心儀香水產品的樣本試用，以評估前、中、後調是否合心意；

噴香水時應與身體保持距離，避免噴向臉部及眼睛；

皮膚敏感的人士，如有需要，可考慮將香水噴於衣物上，但需留意衣物的顏色及物料是否合適；

觀察噴灑後皮膚會否出現泛紅、瘙癢或乾燥等不良反應；若不良反應出現，建議考慮停用；

濕疹患者接觸含致敏成分的香水產品後，皮膚狀況可能惡化；計劃懷孕、孕婦、哺乳期婦女及家中有嬰幼兒的家庭，亦建議慎用。