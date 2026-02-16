銅鑼灣街頭「港鐵月台牆」成打卡熱點 爆紅數日即拆走字體｜網上熱話

不少遊客到訪香港期間，於各大港鐵站的月台拍照「打卡」成為必備行程，最近銅鑼灣街頭出現一塊有中環、尖沙咀、彩虹等多個特色車站字眼的「月台打卡牆」，於社交平台小紅書瘋傳，吸引了大批遊客「打卡」，街道更因此人頭湧湧，不過「月台牆」卻於數日後被拆下車站字眼，原因眾說紛紜。

這面「月台打卡牆」位於銅鑼灣站F1出口外附近啓超道，鄰近店舖為一間紀念品小店，牆面設計分作9格，模仿9個港鐵站內的月台牆身及顏色，有香港站、中環、彩虹、尖沙咀、銅鑼灣、天后等9個地標站。遊客不用走遍各大站即可輕鬆拍下全港代表性車站，極速成小紅書熱搜「香港免費拍照新地標」，連日更有不少遊客聚集排隊朝聖，令本身已是人流集中地的啓超道更水洩不通。

網民批評塞上加塞

不過，「打卡牆」爆紅數天後，有網民於本月10日晚發現有工人拆卸牆面，原本9個港鐵站的名字被拆走，只剩下各代表顏色，中間一格換上「I ❤ HK」，小紅書有網民留言回應「是不是被mtr告」，另有人指可能是人流太多，因安全問題拆卸，「可能阻礙交通，這條路老多人了，打卡不安全，如同堅尼地城，危險」。亦有人稱「這個創意很好，但是也太山寨了吧，如果不是路牌我真的以為這是在內地某不知名景區」、「立在銅鑼灣的板子，結果銅鑼灣的背景顏色還用錯了，字體也不對，能用點心嗎」。