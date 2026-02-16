農曆新年2026｜網傳公屋辦事處通告　提醒住戶勿向保安派利是

農曆新年保安均會「醒神」向住戶打招呼，居民都會「識做」派發利是，不過原來公營屋苑禁止員工收利是。有網民近日在Facebook貼出由田灣邨物業辦事處發出的通告，內文提醒住戶切勿向保安員、清潔工人及物業服務辦事處各職員派利是或贈送禮物。
該份由田灣邨物業服務辦事處近日張貼的通告，提醒住戶農曆新年將至，居民在欲出外旅遊或拜年前，請做妥家居防盜措施，並必須將廚房煮食的爐具或電關妥後才離開單位，以免發生火災；另外，通告提醒居民切勿饋贈利是或禮物予屋邨保安員、清潔工人及物業服務辨事處各職員。
另社交平台並亦網傳一私人屋苑管理公司的通告，指已訓令員工切勿主動向住戶索取賞錢，亦不得擺放收集利是的物件。
房屋署去年曾作出說明，稱香港房屋委員會在與所有公共屋邨、商場及資助出售房屋的服務承辦商簽訂的合約中，已清楚列明其員工不得向居民、租戶或店主索取或接受任何形式的利益，當中包括現金及禮物，即使是在節日也不例外。承辦商需於節日前張貼通告，禁止其員工以任何形式從任何人士索取或接受利是。
陸偉雄曾稱：不能一刀切看待 若主動派無問題
對於保安收取利是有否違反《防止賄賂條例》，大律師陸偉雄去年接受傳媒訪問時表示，收取利是有否犯法不能用一刀切看待，需視乎給予利是的目的、金額等因素。他舉例，若進出屋苑時，保安向住客說「恭喜發財」，然後住戶給予保安利是，不認為這行為有違法。相反，若保安貿然主動向住戶索取利是便有問題。
廉政公署去年回覆傳媒指，根據《防止賄賂條例》，私營機構僱員必須獲得僱主許可，才能接受與職務相關的利益。廉署一直鼓勵私營機構為僱員制定清晰的接受利益指引。任職私營機構的保安員和清潔工等僱員，在節日期間接受利益 （例如利是），不論金額多少，均須遵守所屬公司的規定。僱員如有疑問，應主動向僱主查詢。