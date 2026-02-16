熱門搜尋:
出版：2026-Feb-16 14:54
更新：2026-Feb-16 14:54

農曆新年2026｜近60隊伍參與新春花車匯演　意大利恐龍與龍獅同場演出

今年有 16 隊表演團隊，分別來自中國內地、意大利、 法國、西班牙、美國、印度和埃及等。其中 13 隊首次來港演出。(旅發局)

旅發局今年特別以「福運全城」為主題，圍繞「福」、「運」、「順」及「富」四大祝願，寓意「五福臨門」、「鴻運當頭」、「順風順水」及「花開富貴」，誠邀世界各地旅客來港賀歲，親身體驗全城多姿多彩的新春活動。

以「開年 開運 開心」為主題

旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一(17 )晚上在尖沙咀舉行。今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，近60隊花車及表演隊伍將帶來一場國際派對，包括有澳洲曼利海鳥啦啦隊、普寧富美青年英歌隊，而來自意大利奇幻恐龍將會與香港中國國術龍獅總會一起上演「雙龍匯演」，以中西融合方式表演。巡遊隊伍當晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體輪流演出，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。

▼內地、國際及本地表演隊伍▼

Cromosauro Chinese Martial Arts Dragon and Lion Dance Association of Hong Kong China 1 意大利奇幻恐龍與中國香港中國國術龍獅總會同場演出。(旅發局) 意大利奇幻恐龍與中國香港中國國術龍獅總會同場演出。(旅發局) 澳洲曼利海鳥啦啦隊。(旅發局) 澳洲曼利海鳥啦啦隊。(旅發局) 澳洲曼利海鳥啦啦隊。(旅發局) 普寧富美青年英歌隊及莊恩琪 普寧富美青年英歌隊及莊恩琪。(旅發局) 普寧富美青年英歌隊及莊恩琪。(旅發局)

市民旅客可於巡遊路線沿途的指定位置免費觀賞，包括廣東道、海防道及彌敦道一帶，亦可透過旅發局 Discover Hong Kong YouTube 及無綫電視翡翠台收看現場直播。當晚除了可欣賞花車和表演隊伍的精彩演出外，市民旅客亦可留意尖沙咀一帶的節日佈置，特別是巡遊路線沿途的紅燈籠、新春燈飾及燈光效果。

8輛花車首度於啟德體育園展出

另外，由即日起至元宵(33)期間，旅發局聯同業界於尖沙咀不同位置，掛上紅燈籠及新春燈飾，並於每晚6時至11時亮燈，以增添新春氣氛。由年初二(18)起，花車與表演團隊將於全城多區展出與演出，延續匯演精彩。其中8輛花車會首度於啟德體育園展出，年初二及年初三(18日及19)更有多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。

