網上熱話｜小學學界賽少數族裔生體格惹質疑　校長透露情緒受影響

早前小學學界的七人足球賽舉行，並獲得香港足總以及康樂文化事務處的資助。然而比賽卻在網上引起話題，原因是閩僑小學的一位少數族裔球員體格較大以及有鬍鬚，但是賽會方面已表示學生的年齡沒有問題。閩橋小學校長表示，男童在事件後看到網民的留言後情緒受到影響。

事發是在本周末，在旺角麥花臣足球場舉行的全港小學校際七人足球賽。閩僑小學擊敗聖保羅書院小學。賽後有多個社交平台專頁發文「原來而家啲小學生啲毛已經生齊晒」、「呢位同學仔嘅身形真係一流，佢大髀仲粗過版主」，挖苦閩橋的一位學生，雖然部份在之後修正，但已在網上廣傳。該男生因為臉上長有鬍鬚，而且體型也比其他小學生健碩，網民開始在網上挖苦。不少網民都取笑這位少數族裔男生的體型不像是小學生。閩僑小學校長葉淑婷回應《am730》訪問，她表示男童最初在網上看到帖文，還以為是稱讚球隊的表現，可是當他用翻譯功能看過後，就知道網民在取笑及批評，令他深受打擊，情緒有受影響。