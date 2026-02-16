網上熱話｜小學學界賽少數族裔生體格惹質疑　校長透露情緒受影響

早前小學學界的七人足球賽舉行，並獲得香港足總以及康樂文化事務處的資助。然而比賽卻在網上引起話題，原因是閩僑小學的一位少數族裔球員體格較大以及有鬍鬚，但是賽會方面已表示學生的年齡沒有問題。閩橋小學校長表示，男童在事件後看到網民的留言後情緒受到影響。
事發是在本周末，在旺角麥花臣足球場舉行的全港小學校際七人足球賽。閩僑小學擊敗聖保羅書院小學。賽後有多個社交平台專頁發文「原來而家啲小學生啲毛已經生齊晒」、「呢位同學仔嘅身形真係一流，佢大髀仲粗過版主」，挖苦閩橋的一位學生，雖然部份在之後修正，但已在網上廣傳。該男生因為臉上長有鬍鬚，而且體型也比其他小學生健碩，網民開始在網上挖苦。不少網民都取笑這位少數族裔男生的體型不像是小學生。閩僑小學校長葉淑婷回應《am730》訪問，她表示男童最初在網上看到帖文，還以為是稱讚球隊的表現，可是當他用翻譯功能看過後，就知道網民在取笑及批評，令他深受打擊，情緒有受影響。
男生曾被學生家長恐嚇
葉校長透露，閩僑本身就有多位在港超聯的外援子女入讀，就像是已入籍的理文前鋒艾華頓兒子也在球隊，但是艾華頓兒子反而會有球迷合照，但網民就只欺凌這位巴基斯坦裔的學生。校長又表示，在賽前有建議過這位12歲的男生可以剃鬚避免有關問題，不過因為家庭的宗教信仰，不允許剃鬚，故此也繼續讓他這樣上陣。她指，其實男生過去為學校的籃球隊比賽，都曾被對手的家長針對，包括罰球時故意滋擾，更甚是有家長公然要脅男生「信唔信出唔到呢個球場」，事後要教練及教師護送男童離開。她表示，其實這男童被成人欺凌不是首次，只是今次想不到網給這麼嚴重。校長指：「估唔到香港人文化可以咁低」，她透露學校過去已經有去過平機會求助。
她又表示，因為閩僑學校近年接收不少外籍學生，以及一些外援球員的子女，故此球隊有成績是合理的事，然而每當對上一些地區的傳統名校，就好像會被人針對。她表示，其實這些外籍的學生本身都是很單純很簡單。她透露今日也有與聖保羅的校長商討事件，而對方認為少數族裔的學生沒有問題，雙方球員賽後也是融洽的。相反在之後的比賽，有對手賽後故意不走到他們一邊握手。