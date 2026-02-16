天水圍3男女吸依托咪酯後演「活春宮」　16歲女童判感化

2男1女去年3月疑吸食依托咪酯(「太空油」)後，在天水圍天逸邨停車場公然上演「活春宮」，多人目擊並拍下過程，影片在網上流傳。涉案3名16至18歲少男少女早前承認公眾地方作猥褻行為及藏毒罪，2男被告分別被判入勞教中心及感化18個月，女被告今日（16日）在屯門法院判刑。署理主任裁判官鄧少雄指，女被告感化報告尚算正面，感化官認為她有心改過，故給予一次機會，判處18個月感化令，並須接受1年住院式戒毒，與壞分子斷絕聯絡和不定期驗尿等，並提醒被告如在感化期間違反條件，法庭會重新判刑。

3名被告依次為16歲張姓男學生、18歲無業男子梁博滔、16歲無業李姓女子，同被控一項在公眾地方的猥褻行為罪，指其於2025年3月4日，在天水圍天逸邨多層停車場六樓猥褻暴露性器官。張被另控一項管有第I部毒藥罪、梁與李被同控3項管有危險藥物罪。張早前被判勞教中心，梁則被判18個月感化令。

案情指，3名被告在天水圍天逸邨停車場平台及梯間公然性交的影片於2025年3月4日在網上流傳，現場有至少4人目擊過程。

張男案發時因穿校服被認出，警方到其住所拘捕張，警員在其家中搜出電子煙槍及含尼古丁的煙彈；梁和女被告則在女被告家被拘捕，其家中被搜出太空油煙彈。同年4月25日及5月21日，梁及李被警員發現在街上持有電子煙槍及依托咪酯煙彈。