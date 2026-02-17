何文田愛民邨4廈斷鹹淡水　居民年廿九落街輪水過年

何文田愛民邨於昨日(16日)年廿九晚上，發生爆水管事故，導致邨內保民、禮民、建民、嘉民4幢大廈停鹹淡水。水務署派出水車供應居民用水。至今日清晨食水供應搶修完畢，恢復供水，搶修工程繼續，預料鹹水供應最快於今日下午回復正常。

昨晚約8時，愛民邨的保民樓、禮民樓、建民樓及嘉民樓四座大廈，合共1,670個單位暫停鹹水供應。當中保民樓、禮民樓、建民樓10至19樓共1,020個單位的食水供應同時暫停。房屋署在愛民邨張貼通告，指因爆水管關係，保民、禮民、建民、嘉民4幢樓於2月16日起，均暫停食水及廁所水供應，直至另行通知。有工程車輛停泊在邨外道路，擬進行搶修工程。有居民於年廿九深夜11時許，帶備水桶及水煲等工具到樓下水車輪候取水使用。