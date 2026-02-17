多名政府主要官員向市民拜年　展望新一年工作方向

各主要官員在本台節目《千禧年代》向市民拜年，並提到所屬範疇的未來工作方向。

運輸及物流局局長陳美寶表示，機場在2025年接待6100萬旅客人次，及處理500萬公噸貨物，有機會第15次問鼎全球最繁忙的貨運機場。港珠澳大橋及高鐵的使用人次均突破一億。新一年全力推進10條重鐵及4條智慧綠色集體運輸系統，上半年提交網約車服務附屬法例，敲定其營運細節。

房屋局局長何永賢表示，去年有9500個簡約公屋單位落成，過渡性房屋在今年上半年亦再有約1400個單位啟用。她指，會著力落實《簡樸房條例》，致力改善市民的居住環境，亦會多應用先進的建築技術，令興建公營房屋方面能更快、更多，以滿足市民的住屋需求。