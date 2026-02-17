多名政府主要官員向市民拜年　展望新一年工作方向

各主要官員在本台節目《千禧年代》向市民拜年，並提到所屬範疇的未來工作方向。
運輸及物流局局長陳美寶表示，機場在2025年接待6100萬旅客人次，及處理500萬公噸貨物，有機會第15次問鼎全球最繁忙的貨運機場。港珠澳大橋及高鐵的使用人次均突破一億。新一年全力推進10條重鐵及4條智慧綠色集體運輸系統，上半年提交網約車服務附屬法例，敲定其營運細節。
房屋局局長何永賢表示，去年有9500個簡約公屋單位落成，過渡性房屋在今年上半年亦再有約1400個單位啟用。她指，會著力落實《簡樸房條例》，致力改善市民的居住環境，亦會多應用先進的建築技術，令興建公營房屋方面能更快、更多，以滿足市民的住屋需求。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，過去一年啟德體育園啟用，十五運會及殘特奧會圓滿舉行，2025年訪港旅客接近5千萬人次，成績令人鼓舞。她表示，將繼續推動文化藝術發展，舉辦更加多精彩的體育盛事 ，為旅客帶來難忘的旅遊體驗。
財經事務及庫務局局長許正宇說，正積極推動黃金和大宗商品市場發展，擴闊金融價值鏈。近期與上海黃金交易所簽訂合作協議，促進境內外黃金市場的協調發展，擴大國家在國際黃金市場的份額和價格影響力。新一年繼續透過有力措施，吸引更多企業和資金來港，確保香港金融市場蓬勃發展。
商務及經濟發展局局長丘應樺說，去年在招商引資方面取得理想成績，駐港內地同海外公司數目達11000間，香港初創企業亦超過5200間，兩項數字均創新高，反映環球投資者對香港前景的信心及肯定。他表示將繼續積極推廣香港營商優勢，吸引更多企業落戶，亦會開拓更多新興市場。 勞工及福利局局長孫玉菡表示，工作目標之一，是進一步做好支援照護者的工作，除了房委會的屋邨之外，亦會去到房協的屋邨和「三無大廈」，利用大數據幫助有需要的照顧者、老人家和殘疾人士，令更多人受惠。
公務員事務局局長楊何蓓茵說，會繼續推進深化與公務員事務相關的工作，包括優化公務員人力資源運用，鼓勵人才加入政府，進一步提升管理。她說新一年和團隊會盡忠竭誠為市民做實事。在國家「十五五」規劃出台後，會積極主動做好對接工作，更好融入和服務國家發展大局。
民政及青年事務局局長麥美娟表示，將繼續凝聚社區資源和力量，靈活應對突發事件，透過適切到位的服務，支援有需要的市民，亦會致力協助青年人把握「十五五」規劃所帶來的龐大機遇。