農曆新年2026｜馬年新春花車巡遊匯演　一文看清封路及交通安排

尖沙咀今晚舉行新春花車巡遊匯演。旅發局預計，吸引約十萬人沿途觀賞。當局會採取封路、道路改道措施，港鐵、城巴、九巴、小巴等公共交通工具都將會有特別的交通安排，巿民敬請留意。 今晚有份參與演出的隊伍，包括澳洲曼利海鳥啦啦隊多名舞蹈員，在文化中心對出空地綵排。表演包括意大利街頭藝術表演者，操控7米長的恐龍參與巡遊。46支表演隊伍聯同12輛花車，今晚8時由文化中心出發，途經廣東道及彌敦道，終點是喜來登酒店外。廣東道及海防道等地點，設免費觀賞區。

尖沙咀封路措施 廣東道、彌敦道、梳士巴利道(部分)、海防道及北京道等核心路段將於下午3時半起封閉；下午5時及下午7時起，封閉範圍擴大至九龍公園徑及梳士巴利道西行全線。直至晚上11時45分起，視情況逐步恢復。 港鐵括港島線、荃灣線、觀塘線、南港島線、東涌線、屯馬線及東鐵線在1月 巴士服務安排 因應於尖沙咀的封路安排，下列巴士臨時改道及巴士站暫停使用或遷移安排將於2026年2月17日下午3時30分起實施，直至道路重開： 九巴：1、1A、2、3C、14、238X、5、28、5A、5C、6、7、8、8A、9、12、13X、14X、26、35A、41A、81C、87C、87D、92R、98D、203C、208、213X、215X、219X、230R、234X、260X、268B、269B、270A、270E、271、280X、281A、296D、HK1、W4；

過海巴士：110； 城巴：20A、50、973、A21、A25、H1、H1S、H2、H2K 九巴：8P、790、796P將下午開始暫停服務 九龍專線小巴：3、8、8S、26A、78新界專線小巴：606S九龍專線小巴第77M號線將於2026年2月17日下午3時30分起暫停服務。 跨境巴士安排 佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，位於中國客運碼頭公共運輸交匯處的中途站點，將於2026年2月17日由下午約3時起暫停使用。此外 ，其他跨境巴士服務，或會因應當日的道路封閉措施，實施臨時巴士站或服務調 整安排，詳情可向相關跨境巴士服務營辦商查詢有關詳情。

另外，來往皇崗口岸及市區主要站點，包括佐敦、太子及灣仔的短途跨境巴士服務，會因應乘客需求而加強服務。