網上熱話｜保安話「派20蚊利是唔怕面懵」　社企老闆問要唔要加碼？

農曆新年「派利是」都是講求意頭和祝福，大家開開心心，大吉大利。一名社企老闆、前上巿公司管理層昨日在社交平台分享，偶然聽到2名保安員討論派20元一封利是「真係唔怕面懵」，他問網民是否應該「為咗面子要加碼？」引發網民議論。

樓主周日(15日)於社交平台Threads上分享見聞指，指日前等候升降機時，無意中聽到2名保安員正在討論利是金額，其中一人說，現時百物騰貴，猜想會否仍然有人只給20元一封的利是，接著嘲諷：「俾利是的人真係唔怕面懵！」樓主說聽後心裡有點「唔舒服」，因為他打算向一般非親人給20元利是，躊躇於應否「為咗面子要加碼」？