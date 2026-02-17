網上熱話｜保安話「派20蚊利是唔怕面懵」　社企老闆問要唔要加碼？

農曆新年「派利是」都是講求意頭和祝福，大家開開心心，大吉大利。一名社企老闆、前上巿公司管理層昨日在社交平台分享，偶然聽到2名保安員討論派20元一封利是「真係唔怕面懵」，他問網民是否應該「為咗面子要加碼？」引發網民議論。
樓主周日(15日)於社交平台Threads上分享見聞指，指日前等候升降機時，無意中聽到2名保安員正在討論利是金額，其中一人說，現時百物騰貴，猜想會否仍然有人只給20元一封的利是，接著嘲諷：「俾利是的人真係唔怕面懵！」樓主說聽後心裡有點「唔舒服」，因為他打算向一般非親人給20元利是，躊躇於應否「為咗面子要加碼」？
網民：咁你未廿蚊都慳返
不少網民紛紛留言回應，有人認為派20元利是「唔面懵」，認為「照比20蚊。我仲要淨係比見慣見熟果幾個，其他生面口一律無比」、「唔面懵，我俾長工保安兩封$50，替假日日唔同人我俾一封$20算了」、「要唔要隨便。又不是欠他的！」更有人說：「直頭咪俾啦」、「佢哋把口咁衰，你都仲畀？」、「咁你未廿蚊都慳返」、「梗係唔應該啦！畀我就聽到一定唔畀」。亦有不少人認為：「其實呢封利是唔係必然，10蚊20蚊都係意頭嚟。」、「利是係過年意頭，唔係提供你嘅經濟援助，保證你夠用」、「我覺得冇問題喎。我又唔係等嗰啲利是錢開心，派利是只係祝福同形式嘢。」