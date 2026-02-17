網上熱話｜中學年宵檔公仔賣78蚊 淘寶10蚊有找 做咗水魚定買氣氛？

有網民於維園其中一間位於港島東區中學的擺檔買了兩件薯條公仔，埋單120元，惟有其他網民指其中一款78元的巨型薯條公仔，相同設計於淘寶只售9元人仔(網上圖片)

農曆年宵市場年初一清晨圓滿結束，全港14個年宵市場共錄得約265萬人次到訪。不少中學都會於年宵市場擺檔賣精品學習營商經驗，有網民近日發文稱於維多利亞公園年宵市場其中一間位於港島東區中學的擺檔買了兩件薯條公仔，埋單120元，惟有其他網民指其中一款78元的巨型薯條公仔，相同設計於淘寶只售9元人仔，引發熱議。有網民譏諷樓主做了「水魚」，亦有人力撐幫襯等於支持學生，「行年宵係買個氣氛」。

此前有報道稱，該間中學在維園設置攤檔，是第三年參與年宵，有近200名學生參與，籌備歷時半年，售賣各款文創產品，相比往年今年加入更多自家設計元素。樓主於社交平台Threads發文，稱於維園行年宵期間於該中學攤位買了兩件薯條公仔，分別是78元「超巨型」及58元「中型」，稱學生合共收取120元，樓主讚薯條公仔設計「加咗眼睛同口裝飾，創意無限」，惟帖文就引起網民熱烈討論。

有人留言貼出照片，稱於淘寶搜索到高度相近的設計，可見最平只需9元人仔，隨即被其他人留言稱「淘寶貨黎買貴咗啦」、「水魚之都」、「含淚賺你100」、「節日氣氛稅」、「你知我知大家都知」、「年宵不嬲某程度上係淘寶散貨市場嚟㗎啦」。

「以前學生都係去深水埗玩具街入貨」

不過亦有大量網民留言力撐學生，「如果我幫襯學校買，我會當係捐錢畀學校支持下，雖然淘寶有賣」、「預咗淘寶但學生哥有良心」、「年宵買呢啲係買個氣氛，否則你10蚊都唔會買呢啲無謂野」、「行年宵係買個氣氛，即時拎住走，同相對要訂同埋等，呢個咪係溢價囉」、「咁又無乜所謂嘅，其實好多學校搞檔都係俾學生感受下社會點運作，入貨賣出去都係做trading，開心買返屋企紀念下就好了」、「場租人工唔使錢，而家樣樣淘寶都平呀，唔好出街啊笨」、「當年未有淘寶，以前啲學生都係去深水埗玩具街入貨，有乜咁出奇」、「鬼唔知好多嘢淘寶都好平咩，年宵都係擺嗰一個禮拜，但過時過節當幫下小朋友大家開開心心過一個年」、「新年係希望大家都發個新年財，洗的是開心錢」。