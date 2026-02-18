新春匯演花車巡遊吸引大批觀眾　市民讚表演一流　遊客稱國際化

「新春國際匯演之夜」花車巡遊年初一晚上約10時結束，吸引大批市民和旅客到尖沙咀觀賞。今年有12架花車及46隊表演隊伍參與，以「開年、開運、開心」為主題。冠名贊助商國泰航空的花車打頭陣，展示兩款經典客機。賽馬會花車由三匹駿馬牽頭。





巡遊隊伍由文化中心出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以喜來登酒店外為終點。廣東道兩旁迫滿觀眾。海洋公園6隻大熊貓的公仔以新年造型現身，向市民拜年。香港麥當勞花車參考80年代沙田新城市廣場分店經典小火車裝置為主題，吸引不少觀眾「打卡」。參與演出的除了本地團體，也有來自內地及海外，當中有13隊首次來港演出，包括印度的女子舞團，以及做出翻騰、跳躍等高難度動作的西安雜技團。



市民鍾先生形容，今年表演一流，特別提到馬造形的表演者動作靈活生猛。市民徐小姐說，氣氛很好，感受到香港市道復蘇，今年特地留港過年。



有台灣旅客專程帶同小摺椅與親友一起觀賞，表示很開心感受到香港特色的農曆新年，重溫兒時回憶心情興奮，讚揚麥當勞花車可愛。陝西旅客鄭先生形容表演精彩，既有中國傳統的舞龍舞獅，亦有西班牙、印度等不同風格表演，很國際化，感受到濃厚的節日氣氛。

李家超：馬年繼往開來 加大力度向全球旅客推廣香港獨特魅力 行政長官李家超在啟動儀式表示，馬年會繼往開來，加大力度向全球旅客推廣香港的獨特魅力，發掘更多地道特色，讓香港成為旅客心目中的首選旅遊目的地。 李家超以廣東話致辭時表示，本港過去一年迎來接近5000萬的旅客，形容世界各地旅客對香港的喜愛是繼續進步的動力。他祝願香港新一年，猶如駿馬昂首，氣勢如虹，經濟發展全速奔馳，各行各業一馬當先，家家戶戶幸福美滿。



李家超之後以普通話及英語致辭，他熱烈歡迎內地及其他地方的旅客來港，親身感受獨特的「港式年味」，又提到年初二維港將有煙花匯演、年初三有馬年賽馬日、初五有足球賀歲盃，邀請旅客在香港多留幾天。他說香港盛事連連，會繼續提升香港旅遊體驗，發掘更多「港味」十足的特色景點，期待每一個節日與旅客相聚。

原文刊登於 香港電台