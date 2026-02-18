電影籌備工作以AI技術提升效率　編劇美術指導均稱有助創作

電影業近年經常運用人工智能AI技術，除了幕前拍攝和後期剪接，電影開拍前的籌備工作亦會利用AI 提升效率。

曾兩度獲香港電影金像獎提名的資深電影美術指導張英華表示，前期籌備工作包括因應故事大綱、角色造型、場景、服裝、道具等製作概念圖，根據這些圖與導演商討拍攝流程和鏡頭擺位，亦要與投資者商討製作開支預算。他說，以往找專人畫一張概念圖起碼要幾天時間，但現時他運用AI軟件一天就能製作到幾張。

對於有意見質疑AI會扼殺創意，張英華認為，AI縮短製圖時間，創作人可在眾多成品中篩選並優化修改，認為AI反而有助提升創意，重點是如何善用這種工具。