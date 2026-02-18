電影籌備工作以AI技術提升效率　編劇美術指導均稱有助創作

電影業近年經常運用人工智能AI技術，除了幕前拍攝和後期剪接，電影開拍前的籌備工作亦會利用AI 提升效率。
曾兩度獲香港電影金像獎提名的資深電影美術指導張英華表示，前期籌備工作包括因應故事大綱、角色造型、場景、服裝、道具等製作概念圖，根據這些圖與導演商討拍攝流程和鏡頭擺位，亦要與投資者商討製作開支預算。他說，以往找專人畫一張概念圖起碼要幾天時間，但現時他運用AI軟件一天就能製作到幾張。
對於有意見質疑AI會扼殺創意，張英華認為，AI縮短製圖時間，創作人可在眾多成品中篩選並優化修改，認為AI反而有助提升創意，重點是如何善用這種工具。
譚廣源︰AI避免「撞橋」
曾經兩度獲香港電影金像獎提名的香港電影編劇家協會會長譚廣源說，雖然現時業內人士很少會直接用AI軟件寫劇本，但構思劇情時可協調找參考資料，避免與以往的電影出現相似橋段。
劇本及創作平台開發人譚偉賢說，AI可以根據某個劇情的大方向，拋出多個不同橋段，但大數據有時會出錯，電影人需要小心處理，加入自己的創作和判斷。
編劇學徒陳嘉恩說，寫劇本遇到「腦閉塞」時，AI就是好幫手，舉例撰寫見工面試的情節時，可以利用AI列舉刁鑽題目作為參考。
文恩澄︰不擔心創作被AI取代
歌手出身、轉型從事廣告行業的文恩澄，近年亦曾參與電影製作。她說，創作人一般都希望專注於創作本身，但往往開拍前都需要向投資者或客戶提交建議書，這時AI可以大派用場。她又說，不擔心創作人的工作會被AI取代，需要因應時代轉變，好好運用科技提升創作層次。
原文刊登於 香港電台