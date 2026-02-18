車公廟求籤｜劉業強為港求得22號中籤 連續9年中籤 指要居安思危

今天(18日)是大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按傳統習俗到車公廟為香港求籤，求得第22號中籤。籤文內容為 「刻木之夫不可親，當於善惡上觀人；但凡見利莫忘義，須向仁中慮不仁」。解曰「凡事用心，身子平安，家宅小吉，占病不妨，求財半遂，婚姻成合」。翻查資料，自2017年起，鄉議局就香港運勢求得中籤，此後連續9年開出中籤。另外，去年蛇年曾發生罕見「睇錯籤」事件。

劉業強指出，籤文意思是凡事不可以守舊，要創新，又指未來北部都會區有10年建設黃金期，對香港有很大的正面作用。做事要仔細用心，並要居安思危，因為國際形勢錯綜複雜，現時經濟活動恢復，政府落力做好盛事及金融。他又認為香港只靠旅遊、貿易、金融產業，在經濟轉型下，舊有經濟被新經濟取代，相信創科會帶動新經濟，又希望北都發展一日千里。至於下星期三公布的財政預算案，他希望大方向是滅赤，做到收支平衡，能對中產及基層多照顧，亦要推動經濟。