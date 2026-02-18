網上熱話｜年初一送外賣收3000蚊大利是？ 一細節被質疑自編自導

農曆新年期間不少人會向仍上班的服務從業員派發利是表心意。一位外賣員年初一（17日）於社交平台分享，聲稱自己送外賣時收到客人一封大利是，內有3,000元，令他高呼「馬年行大運」。然而帖文卻因一細節，被網民質疑真偽性。

該名為外賣平台工作的男子在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」群組發文，分享年初一早上送外賣時，獲訂餐用戶贈上一封大利是。根據照片，該封粉紅色利是內有六張500元鈔票，合共3,000元，他興奮地發文表示，「馬年行大運！今早送早餐外賣。客人給我三千蚊大利是！今年一定由頭好到年尾」。

帖文一出，隨即引起網民熱議。部分網民表示恭喜，認為「大年初一一早叫外賣，畀著喺我都會唔好意思，都會封返封利是。舊年炒股好景，可能有人賺大錢，封一封大既都有可能」、「其實香港係有D好好嘅人」，並祝福外賣員「賺多啲」。惟更多網民質疑樓主「自導自演」，提出一主要疑點是照片可見外賣員僅將外賣食物掛在門外，似乎沒有與客人面對面交收，「掛門口但收利是」、「咩客人會比你利是，但係自己個餐仲掛係出面？」、「你掛外賣喺門口，連人都見唔到，點俾利是你丫？」、「作嘢過哂龍」、「自己封比自己」、「你吹三舊水都可能有啲傻仔信你」、「新年流流就講大話，唔係咁好」。