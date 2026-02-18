市民準備30多人開年飯花數千元買食材　 餐飲業界料新春生意額或有5%增長

今日是大年初二，不少市民或公司會外出吃開年飯，香港餐務管理協會主席梁振華表示，不少食肆今晚訂枱已滿，又預計今年新春市道，餐飲業生意額約有5%增長。梁振華說，很多食肆今晚首輪訂枱已滿，至於能否做到第二輪生意，則視乎地點和屆時人流。他又說，今年新春人流及市民消費與去年相若，但不少市民外遊或到內地，相信生意額與去年持平或有輕微增長。

有市民支持香港經濟 約朋友留港聚餐 另外，不少市民到街市選購食材，準備開年飯。在九龍城街市，海鮮檔及菜檔商販都表示，對生意有信心。有市民表示，要支持香港經濟，特意相約朋友留港聚餐。



市民梁太早上帶著幾個大環保袋到街市採購，挑選新鮮蔬菜。她形容今年香港市道轉好，街上人流不少，很開心約到兄弟姊妹及子孫回港團聚，合共30多人，四代同堂食開年飯。她已預備「撈起」、白切雞及家鄉菜慈菇炆豬肉等賀年。市民梁小姐與女兒一起出動逛街市，說要支持香港經濟，希望大家生意興隆，所以相約朋友留港聚餐，預算花費數千元。早前已預備花膠海味煲湯，再訂購兩隻新鮮雞，準備蒸雞及煲湯，又買鮮魚、豬手及蔬菜等。

有檔主稱菜價便宜兩成 海鮮檔職員冼小姐表示，海鮮價錢與平日相若，預計生意不錯，或比上年略好。她說，不少市民喜歡購買紅色的東星斑及新鮮蝦，平均每位客人花費500至1000元。



經營菜檔的湯太太說，今年天氣和暖，菜價便宜大約兩成，加上不少客人有子孫回港過年，新年樂意花費，形容是「非常疏爽」，預計開年飯的生意不錯，估計有機會回復至疫情前的水平。有大家庭更購入過千元的蔬菜，包括有寓意「生財」的生菜、「年年都有」的蓮藕及較貴的豆胚。



雞檔檔主玲姐表示，部分熟客離港外遊，但都有客人訂貨，每名客人買1至4隻新鮮雞不等。因雞價與往年相若，預計生意與去年差不多。

原文刊登於 香港電台