羅淑佩稱近年「不便追星」 與Ian同場僅打招呼｜Ray Online

商業電台訪談節目《又係時候同一天講再見》主持人陳志雲訪問文化體育及旅遊局局長羅淑佩，她另一為市民熟悉是「MIRROR」成員陳卓賢（Ian）的歌迷「Hellosss」，她稱以前不是經常出席追星活動，亦有朋友陪同，不過近年擔任局長後已不方便再參與。她又提到早前曾與Ian同場工作，分別擔任活動的表演及頒獎嘉賓：「大家好professional㗎嘛，見到面打個招呼當然會啦，但我唔會用嗰啲時間追星。」

羅淑佩向陳志雲笑言近年不方便再追星，又澄清在任房屋署署長時在機場被拍到「追星」，強調當時有朋友同行，只是被報導刪走。被問到會否因此避免邀請陳卓賢出席政府活動時，她表示交由同事決定人選，自己不會指定「搵邊個唔搵邊個」，因有違專業。她提到，二人在剛過去的國際馬術盛典曾同場擔任嘉賓，「大家都很專業，見到當然會打招呼，但不會用那個（工作）時間追星」。

球迷身份批韋斯活 「自我檢討」免誤解政治干預

羅淑佩亦是足球迷。在港足無緣晉級2027亞洲盃決賽周後，她曾在社交媒體以球迷身份發文，表示與時任主教練韋斯活的看法有差異，需要研究反思。她事後為此「自我檢討」，坦承在公眾角度上難以將實局長及個人身份分開，並稱若知道帖文會引發「政治干預足球」的誤解，她一定會避免，未來會更謹慎處理言論。