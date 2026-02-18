港女收9萬稅單 驚揭寄錯信洩「元朗男」資料　稅務局：深入調查

稅務局發生懷疑寄錯稅單信件致他人資料外洩的事件。一名女網民於社交平台發文表示，近日突收到一封稅務局要求繳交逾9.2萬元稅款的信，惟她數天前才剛開始繳交分期稅款，一度以為是騙案，但信件抬頭確實印了其姓名與地址，繳款單與之前收過的一模一樣，其後再仔細看才發現檔案號碼並非屬於她，開首更印了「Dear Sir」，信內內容印有一名住元朗的男子個人資料，女子強調自己非住元朗，斥稅務局「點錯相、你唔好離譜啲？」

若有職員違規 將採紀律行動 稅務局回覆《am730》查詢指，十分關注最近社交媒體上就一位納稅人收到載有其他納稅人資料的稅務局信件的討論，並已立即就事件展開深入調查，若證實有職員違反保護個人資料的規則，局方會根據既定程序跟進，包括對有關職員採取紀律行動。稅務局強調非常重視保護納稅人的個人資料，一直採取切實可行的步驟確保所收集的個人資料只會在符合法例的情況下用於執行法定職責。基於《税務條例》第4條的公事保密規定，税務局不能向任何未經授權人士透露個別個案的資料，亦不會評論個別個案。

一度以為是詐騙 該名女網民本月15日於Threads講述事件，指上月收到稅務局通知核准分期交稅，前幾天才交完2月份稅款，惟突再收到稅局來信，內容是她需交92,135元稅款，她不解「92,135係咩概念？乜嘢收入先會要交9萬蚊稅？我原來年薪過百萬？」 女生一度以為是詐騙，「但抬頭確實係我個名同地址，啲繳款單都同以前收過嘅一模一樣」，回家冷靜下來才發現，信內印着檔案號碼並非屬於她，「之前出信畀我係寫 Dear Madam（本人女），而呢封係寫 Dear Sir」、「即係稅局點錯相啦？！新年流流，你唔好離譜啲？」她指後面繳款單左上角有當事人全名同地址，是「住元朗嘅李生，你份稅單寄咗來我度（但封信抬頭係我個名，而我唔係住元朗）」，她又強烈建議李生投訴稅局，「因為你嘅全名、地址、身份證號碼都被我知道晒了」。

及後事主交代自通知稅務局後，局方即日派人前往取回信件，「我手上亦冇留低任何同李生有關嘅資料」，又引局方答覆稱會聯絡李生，通知佢個人資料曾經外洩及延長其繳稅限期，她亦會正式循不同途徑投訴，「在此希望李生知情後都會咁做。為咗保障莫名牽連嘅我同佢，以及避免將來再次發生同樣嘅低級錯誤。」她建議網民收到稅單，除檢查地址同全名，亦檢查埋檔案編號及繳款單嘅資料，「佢可以寄啱封信比你，但後面啲繳款單係人地嘅。咁你就變咗幫人地交稅。千萬小心。 」