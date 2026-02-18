網上熱話｜教師過年前突劈炮 校方通告披露新工 網民：有骨咁

根據教育局去年提交文件，2024/25 學年全港公營小學及中學教師人數分別約為21,270人及23,010人，當中流失人數為1,570人及1,610人，強調近年教師團隊漸趨穩定，流失率持續下降。社交平台近日流傳一張由某中學發出的通告，稱該校一名老師已於本月13日離職，並直接披露對方前往香港科學園工作，祝願前程錦繡。由於教師職位以往鮮有於學期中途「劈炮」，校方通告披露其「下一站」更是非常罕見，故引發網民猜測當中內情，「懷疑係權鬥犧牲品，咁樣走極不尋常」、「好似有骨咁」。

「前往香港科學園工作」

該份於社交平台Threads流傳的學校通告，稱該校物理科及數學科一名老師「因個人職業發展」，於2月13日正式離職，「並前往香港科學園工作」。校方衷心感謝該老師過去對教學的貢獻及對學生的教導，並祝願其未來工作順利，前程錦繡。校方亦強調由於目前尚未聘得繼任教師，為確保教學進度不受影響，學校將於農曆年假期後實施過渡教學安排，直至代課老師到任為止，當中需要調配班主任等。

帖文引發網民熱烈討論，稱「第一次見到有學校會話老師之後去邊度做嘢」、「想像到學期中走會有幾麻煩，所以咁樣係好唔正常。佢仲要公佈人地下一份工去邊，好似有骨咁」、「正常唔會咁樣中途走，劃花CV唔計，搵下份工都難」、「學校分明玩嘢，正常只有老師自己同你哋講，點會大大隻字寫去科學園」、「正常唔會學期未完，突然中途走」、「懷疑老師係權鬥的犧牲品，咁樣走極不尋常」、「點解要寫埋佢轉去邊度返新工？是咪想大家有功課未交走入去科學園交返俾佢？」，亦有人質疑校方通告披露下站去向，有否經該老師同意。