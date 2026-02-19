好人好事｜火車站不慎跌掛飾 熱心女途人拼命追車掟入車廂 事主：佢面都紅晒

路不拾遺是美德，若然對方拼了命也要把物品交回失主，更值得贊賞。近日有網民在Threads分享一件暖心經歷，當日她在上水火車站跑入車廂時，跌了一隻掛在袋上的掛飾，期間被一名女途人拾起，由於車門即將關上，該名女途人快跑，並從門罅中把掛飾拋入車廂。該名網民形容，該名女途人「喘着氣」、「面都紅晒」，是拼了命也要把掛飾交回她手上。她十分感激該名女途人，又希望能夠親口對她說聲多謝。

事主：不敢相信眼前發生的一切

事主憶述，當日在上水火車站，由於車門即將關上，於是她快步跑入車廂內，惟期間不慎跌下掛在袋上的Kurumi掛飾，自己亦未有察覺。當她跑入車廂面向門口，該名拾起掛飾的女途人一邊跑着，一邊把掛飾拋入車廂內，「個門已經閂到得返好窄」。事主形容，當時女途人把掛飾拋向她時，「第一下嚇親，以為係恐怖襲擊」，仔細一望，才發現原來是自己的掛飾。

她隨即望向窗邊，以手勢向她表達謝意，「佢喘着氣好緊張面都紅晒咁望住我，個感覺完全係拼了命都要將呢舊嘢交返到我手上」。她直言，整程車都未回過神，不敢相信眼前所發生的事情。