鹹田灣營地再迫爆 營帳超額8倍 滿地垃圾非法生火

農曆新年期間，有不少遊客訪港，並選擇到郊外露營。環保組織綠色和平昨(18日)到西貢露營熱點實地考察，發現鹹田灣同西灣合共超過500個帳篷，更見非法生火同亂拋垃圾等多項環境破壞違規行為。團隊認為，政府未有汲取元旦鹹田淪垃圾崗，只以短期臨時措施應對，導致郊野過度旅遊同破壞亂象再演。

綠色和平今日(19日)在社文平台表示，現場統計發現，位於西貢郊野公園範圍的鹹田灣與西灣營地，昨晚分別錄得450個和135個帳篷，根據漁護署網站顯示，兩個營地屬容納超過50個營位的「大型營地」，意味住鹹田營帳數目超出官方建議營位數目8倍，遠超當局設立郊野營地時的預期承載力。

遊人破壞環境 未見政府人員巡邏 團隊又指，現場所見，鹹田灣和西灣日間均有職員向遊客宣傳及呼籲，但入夜後有不少破壞環境行為，如非法生火、隨地拋棄垃圾，卻未見任何政府執法人員巡邏。團隊又發現，政府新設的垃圾桶爆滿，露營垃圾遍地，增設垃圾桶不足以應對龐大人流產生的垃圾量，有違官方「自己垃圾自己帶走」嘅郊野無痕原則；清潔工更需每日到現場「執手尾」，大大加重工作負擔。

綠色和平表示，這與早前文體旅局長聲言將加派人手駐紮鹹田「隨時提供服務」有出入，認為再次證明當局採取的「頭痛醫頭」臨時措施未能根治郊野過度旅遊問題。綠色和平促請政府即時召開跨部門工作小組，全面檢討每次應對郊野過度旅遊問題的後知後覺思維，以及執法無力嘅欠缺阻嚇性措施。