公院收費改革實施近兩個月 急症室求診人數減一成

醫管局自上月1日起實施公營醫療收費改革，其中急症室最先實行新收費安排。醫管局今日(19日)表示，截至本月10日，共有199,406名病人到急症室求診，較去年同期顯著減少10.9%；其中分類為次緊急和非緊急的病人有98,988人，較去年同期減少18.6%。醫管局認為，改革初見成效；醫衞局和醫管局會按既有機制，每兩年檢討一次收費改革的實施情況和成效，持續監察改革進度。

醫管局聯網服務總監王耀忠表示，急症室主要醫治危重病人，非緊急和次緊急的病人減少，對整體服務必定起到正面作用，醫護人員可集中資源、人手處理緊急個案。至於非緊急病人方面，王耀忠說，由於求診個案減少，病人因為等太久而與前線起磨擦的情況也相對減少，整體服務更暢順。

已批出逾15萬宗醫療費用減免申請 數目有提升 醫管局同時擴大了醫療費用減免機制，確保不會有病人因為經濟原因而未能接受醫療服務，並增設一萬元收費上限。王耀忠表示，所有香港市民不論資產多寡皆可受惠。截至本月10日，醫管局已批出150,483宗醫療費用減免申請，較過往每年約14,000名病人獲批減免，數目大幅提升。各公立醫院已加派人手，包括服務大使、專隊職員和義工等協助解答病人查詢和分流處理醫療費用減免申請等安排。

另外，醫管局會繼續擴大藥物名冊，為經濟有困難的病人提供獲安全網資助的自費藥物，政府也會將安全有效的創新藥械納入安全網。在撒瑪利亞基金和關愛基金醫療援助項目下，資助藥物數目由2022年的100種增至2025年的141種。東區尤德夫人那打素醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧表示，以癌病為例，治療方案日新月異，有更多抗癌藥物納入安全網，可讓病人得到適切治療。她相信安全網會繼續擴闊，讓更多病人受惠。