鹹田灣營地迫爆　漁護署加強巡查6日錄16宗執法

農曆新年期間，有不少旅客選擇到西貢露營。環保組織綠色和平在社交平台發文指，初二到西貢露營熱點實地考察，發現鹹田灣同西灣合共超過500個帳篷，更見非法生火同亂拋垃圾等多項環境破壞違規行為。漁護署回覆《am730》查詢時強調，鹹田灣及西灣屬大型營地，提供超過50個營位，但這並非數目上限，又指上周六起已加派人員巡邏及宣傳教育，並安排清潔承辦商每日清理垃圾及設施，垃圾會妥善包好並待天氣許可後運走，現場亦設有大型垃圾槽及垃圾收集設施供使用。

黃金周錄16宗執法個案

漁護署表示，自上周六農曆新年黃金周假期至初三，6日內共錄得16宗執法個案，包括14宗亂拋垃圾、1宗非法生火及1宗在非指定路徑使用單車。署方提醒，雖然規例容許在指定營地生火，但必須小心用火，避免破壞植物；任何人亂拋垃圾可被罰款3,000元，重申鹹田灣及西灣秩序、設施及衞生狀況均未出現問題，並會持續密切監察。

漁護署較早前在社交平台回應稱，據年初二黃昏前及今早現場人員觀察，雖然在鹹田灣及西灣出現的帳篷數目比平日增多，但整體情況可控，營友亦在指定露營地點內紮營。至於秩序、設施及營地的衞生狀況，亦沒有出現問題。